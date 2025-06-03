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    13:09, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Борьба с саранчой: 850 специалистов мониторят обстановку в Актюбинской области

    Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область посетил Иргизский и Шалкарский районы и ознакомился с ходом защитных мероприятий против стадных саранчовых. В поездке также принял участие аким области Асхат Шахаров, передает агентство Kazinform.

    Борьба с саранчой: 850 специалистов мониторят обстановку в Актюбинской области
    Фото: Минсельхоз РК

    В 2025 году в регионе планируют обработать от саранчи более 512 тысяч гектаров, из них 368 тысяч — с помощью наземной техники, 144 тысячи — с воздуха.

    По данным на 1 июня, специалисты уже обследовали более 800 тысяч гектаров. Саранча обнаружена на 258 тысячах гектаров, обработано 151 тысяча гектаров.

    В борьбе с вредителями участвуют 850 специалистов, задействовано 95 единиц техники, включая 9 лёгких самолётов. Работы идут по графику.

    В Шалкарском районе уже обработано 29 тысяч гектаров, в Иргизском — 41 тысяча.

    Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил, что обстановка стабильная, все службы работают слаженно:

    — Важно сохранить этот темп и не допустить ущерба посевам. Все необходимые ресурсы имеются — препараты, техника, специалисты. Нужно обеспечить качественное и своевременное завершение цикла защитных мероприятий. Особое внимание — к контролю за деятельностью подрядчиков, — сказал он.

    Фермеры подтверждают: препараты эффективны, обработка началась вовремя, подрядчики работали круглосуточно. Сейчас, из-за жары, работы проводят в основном утром.

    Аким области Асхат Шахаров подчеркнул, что ситуация под контролем:

    — Наша главная задача — не допустить потерь урожая и обеспечить стабильную фитосанитарную обстановку. Районные и областной штабы работают активно. При необходимости мы готовы нарастить силы — увеличить количество техники и обследовательских бригад. Все вопросы держим на личном контроле.

    Для сравнения: в 2024 году саранча могла распространиться на 784 тысячи гектаров, но обработали 857 тысяч — эффективно и в срок. Это помогло защитить урожай и не допустить распространения вредителей в соседние страны.

    Ранее о причинах раннего и массового размножения саранчи корреспонденту агентства Kazinform рассказала старший преподаватель Кызылординского университета имени Коркыта ата, кандидат биологических наук Алмагуль Берденкулова.

    Теги:
    Сельское хозяйство Саранча Минсельхоз Актюбинская область
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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