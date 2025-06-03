Борьба с саранчой: 850 специалистов мониторят обстановку в Актюбинской области

В 2025 году в регионе планируют обработать от саранчи более 512 тысяч гектаров, из них 368 тысяч — с помощью наземной техники, 144 тысячи — с воздуха.

По данным на 1 июня, специалисты уже обследовали более 800 тысяч гектаров. Саранча обнаружена на 258 тысячах гектаров, обработано 151 тысяча гектаров.

В борьбе с вредителями участвуют 850 специалистов, задействовано 95 единиц техники, включая 9 лёгких самолётов. Работы идут по графику.

В Шалкарском районе уже обработано 29 тысяч гектаров, в Иргизском — 41 тысяча.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил, что обстановка стабильная, все службы работают слаженно:

— Важно сохранить этот темп и не допустить ущерба посевам. Все необходимые ресурсы имеются — препараты, техника, специалисты. Нужно обеспечить качественное и своевременное завершение цикла защитных мероприятий. Особое внимание — к контролю за деятельностью подрядчиков, — сказал он.

Фермеры подтверждают: препараты эффективны, обработка началась вовремя, подрядчики работали круглосуточно. Сейчас, из-за жары, работы проводят в основном утром.

Аким области Асхат Шахаров подчеркнул, что ситуация под контролем:

— Наша главная задача — не допустить потерь урожая и обеспечить стабильную фитосанитарную обстановку. Районные и областной штабы работают активно. При необходимости мы готовы нарастить силы — увеличить количество техники и обследовательских бригад. Все вопросы держим на личном контроле.

Для сравнения: в 2024 году саранча могла распространиться на 784 тысячи гектаров, но обработали 857 тысяч — эффективно и в срок. Это помогло защитить урожай и не допустить распространения вредителей в соседние страны.

Ранее о причинах раннего и массового размножения саранчи корреспонденту агентства Kazinform рассказала старший преподаватель Кызылординского университета имени Коркыта ата, кандидат биологических наук Алмагуль Берденкулова.