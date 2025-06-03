Порог в 1 миллион тенге для мобильных переводов прокомментировали в Минфине

По его словам, речь идет о совокупной сумме переводов за три последовательных календарных месяца.

— Данный показатель был сформирован Комитетом государственных доходов на основе репрезентативных данных. Коллеги считают, что это безопасный уровень. Решение было предварительно одобрено на Совете по экономической политике. Вопрос инициирован, решение еще обсуждается, — сообщил Даурен Кенбеил на брифинге в Правительстве.

Журналисты поинтересовались, что делать гражданам, если они получают регулярные переводы от родственников, например.

— Если вы не ведете предпринимательскую деятельность и сможете объяснить, что переводы поступили от родных, никаких вопросов к вам не будет. Порог касается тех, кто систематически использует переводы, в том числе в рамках бизнеса. Если вы подтвердите, что средства не связаны с коммерческой деятельностью, то и претензий не возникнет, — заверил вице-министр.

Он добавил, что цель инициативы — вывести из тени скрытые доходы и защитить добросовестных предпринимателей.