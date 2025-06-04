Гимн Казахстана одновременно исполнили более 10 тысяч детей в Астане

Как сообщили в акимате Астаны, в рамках данного мероприятия с участием 92 школ города и 13 центров дополнительного образования более 10 000 детей одновременно исполнили Государственный гимн.

Фото: акимат Астаны

— Цель — формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, повышение уважения к государственным символам и популяризация национальных ценностей. Церемония исполнения гимна вызвала у детей чувство гордости за свою Родину. Такие мероприятия играют важную роль в воспитании у подрастающего поколения гражданской ответственности, — отметили в акимате.

4 июня — День государственных символов, который официально отмечается с 2007 года. Этот день — яркое проявление уважения к символам нашей независимости, таким как Герб, Флаг и Гимн.

Фото: акимат Астаны

Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе «Атамекен» в Астане.