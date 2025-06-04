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    15:48, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Гимн Казахстана одновременно исполнили более 10 тысяч детей в Астане

    В честь Дня государственных символов в летних лагерях общеобразовательных школ и организаций дополнительного образования Астаны было организовано масштабное патриотическое мероприятие, передает агентство Kazinform. 

    Астанада 10 мыңнан астам бала бір мезетте әнұран орындады
    Фото: акимат Астаны

    Как сообщили в акимате Астаны, в рамках данного мероприятия с участием 92 школ города и 13 центров дополнительного образования более 10 000 детей одновременно исполнили Государственный гимн.

    Гимн Казахстана одновременно исполнили более 10 тысяч детей в Астане
    Фото: акимат Астаны

    — Цель — формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, повышение уважения к государственным символам и популяризация национальных ценностей. Церемония исполнения гимна вызвала у детей чувство гордости за свою Родину. Такие мероприятия играют важную роль в воспитании у подрастающего поколения гражданской ответственности, — отметили в акимате. 

    4 июня — День государственных символов, который официально отмечается с 2007 года. Этот день — яркое проявление уважения к символам нашей независимости, таким как Герб, Флаг и Гимн.

    Гимн Казахстана одновременно исполнили более 10 тысяч детей в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе «Атамекен» в Астане. 

    Теги:
    Дети Госсимволы РК Астана Общество День госсимволов РК Патриотизм школа
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
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