Флаг на плитке шоколада – законно ли это

– Я считаю, что шоколад «Қазақстан» должен существовать. Потому что это тоже своего рода символ Казахстана. Здесь нужно понимать, что у Государственного флага есть свои стандарты: есть орнамент, после которого через определенное количество сантиметров должно быть размещено солнце, у солнца есть конкретное количество лучей, цвет. Если же отсутствует какой-либо элемент, например орнамент, то это уже не считается флагом. На шоколаде написано «Қазақстан», изображено солнце, фон голубой – из-за этого он напоминает флаг. Это красивый элемент, вызывающий патриотическое чувство, но полноценным Государственным флагом он не является, – сказал Сакен Есиркеп.

Отметим, что в столице волонтеры задавали жителям викторинные вопросы о государственных символах и дарили памятные подарки. На окнах многоэтажек было вывешено около 300 флагов. Также из трех тысяч кубиков Рубика было собрано огромное изображение флага. А сегодня вечером у монумента «Байтерек» проходит мероприятие «Домбыра-party».

– Как вы знаете, раньше требования к использованию государственных символов были строже. Возникали проблемы, когда граждане вешали флаг на своих балконах. Но за последние два года Глава государства дал четкий посыл – нужно шире использовать Государственный флаг и другие символы, позволить гражданам свободно выражать свое патриотическое чувство. Сегодня на фасадах домов и балконах вдоль крупных проспектов и улиц столицы развешены Государственные флаги. Вдоль улиц размещено 1,5 тысячи голубых флажков. Поэтому пусть наш флаг всегда будет на почетном месте – в доме и везде, где бы мы ни были, давайте распространять и поднимать его с гордостью, — сказал С. Есиркеп.

Ранее мы сообщали, какое наказание грозит за оскорбление государственных символов Казахстана. За ненадлежащее использование символов предусмотрена административная ответственность, а за их оскорбление – уголовная.