Мусульмане Казахстана отмечают Курбан айт

Значение праздника

Этот праздник приходится на месяц Зуль-хиджа, в котором мусульмане совершают паломничество (хадж) — один из пяти столпов ислама.

Курбан айт (в переводе с арабского «жертвоприношение») связан с историей пророка Ибрахима (Авраама). Согласно нее, пророку во сне было велено принести в жертву своего сына Исмаила. Проявив покорность, он был готов исполнить повеление, но Всевышний послал ему барашка, которого он принес в жертву. С тех пор мусульмане совершают жертвоприношение в знак набожности, покорности и милосердия.

Ранее Духовное управление мусульман Казахстана объявило 6 июня первым днем Курбан айта. В этом году он выпадает на пятницу. Председатель ДУМК Наурызбай кажы Таганулы сообщил, что дата праздника определена после консультаций с учеными и фетвенными центрами мусульманских стран ближнего и дальнего зарубежья.

Совершение жертвоприношения

Жертвоприношение (құрбан шалу) является обязательным для мусульманина достигшего совершеннолетнего возраста, находящегося в здравом уме, имеющего материальный достаток сверх основных потребностей, который не находится в пути. Если кормильцем семьи является только мужчина, его жертва засчитывается от имени всей семьи.

Для того чтобы жертвоприношение было действительным, необходимо соблюдение трех условий:

— животное должно быть здоровым;

— его необходимо заколоть в дни Курбан айта;

— человек должен иметь намерение (ниет).

Намерение (ниет)

Жертвоприношение действительно только при наличии искреннего намерения.

Одно крупное животное (корова, верблюд) может быть принесено в жертву от имени до семи человек. При этом все участники должны иметь намерение именно на жертвоприношение.

Если мясник случайно забыл, что животное предназначено для Курбана, то все равно засчитывается намерение владельца, которое он имел при покупке.

Если бедный человек купил животное с намерением принести его в жертву, но его украли или животное пропало, то он освобождается от обязательства.

Если другое лицо закололо животное без разрешения владельца, но сам владелец купил его для Курбана, то жертвоприношение считается действительным.

Требования к животному

В жертву дозволено приносить овец, коз, коров, быков и верблюдов. Допускается забой животных обоих полов:

— Овцы и козы, достигшие годовалого возраста (разрешается шестимесячная овца, если она внешне схожа с годовалой).

— Крупный рогатый скот меньше двухлетнего возраста.

— Верблюды меньше пятилетнего возраста.

В жертву следует приносить здоровое животное, без изъянов. Недопустимы больные, слепые, хромые, истощенные животные, а также животные с серьезными физическими дефектами (отсутствие ушей, зубов, хвоста или сломанный рог).

Если в процессе забоя у животного случайно произошли повреждения, это не нарушает условий шариата.

Помощь нуждающимся

Жертвоприношение — не просто ритуал, а выражение покорности Всевышнему, проявление милосердия и сострадания. Запрещается причинять страдания жертвенному животному — его нужно закалывать гуманно и с соблюдением всех правил.

Мясо жертвенного животного нельзя продавать. Традиционно мясо делят на три части: одну оставляют себе, вторую раздают родственникам и друзьям, третью — нуждающимся.

В Курбан айт нельзя поститься, так как это праздничный день. В этот день следует проявлять уважение ко всем, избегать ссор, обид и грубых слов. Рекомендуется прощать друг друга, навещать родственников, помогать нуждающимся и делиться праздничным настроением. Важно сохранять чистоту помыслов, хорошее настроение и благодарность за все, что есть.

Особое внимание уделяется детям — их радуют подарками, сладостями и добрыми словами, чтобы у них остались светлые воспоминания о празднике.

Можно ли пожертвовать деньги вместо животного?

В ханафитском мазхабе, который исповедуют большинство мусульман Казахстана, не допускается просто пожертвовать деньги, не совершив забой животного. Курбан должен сопровождаться жертвоприношением — это предписание шариата. Если человек не успел совершить Курбан в нужное время, он может пожертвовать стоимость мяса нуждающимся, но это уже не считается жертвоприношением.

Когда совершается жертвоприношение

Жертвоприношение совершается в течение трех дней: с 6 по 8 июня, начиная сразу после утренней праздничной молитвы (Айт-намаз). Если животное заколото до этой молитвы, оно не считается Курбаном. Также нельзя закалывать жертвенное животное с опозданием.

Также допускается приносить жертву от имени покойного, но тот, кто совершает Курбан, должен сначала совершить жертвоприношение от своего имени. Жертвенное мясо может оставить себе или раздать.

Онлайн-жертвоприношение

Для удобства граждан ДУМК запустило сервис по онлайн-заказу жертвоприношения — qurban.muftyat.kz. Фото- и видеоматериалы жертвоприношения отправляются заказчику. Заявки принимаются до 8 июня, 12:00 дня. Жертвенное мясо раздадут нуждающимся.

Ранее ДУМК опубликовало время праздничного намаза в регионах страны.