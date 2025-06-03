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    11:02, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Лжепроизводителям не место в реестре — Премьер о защите казахстанского производства

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов прокомментировал вопрос запуска Реестра казахстанских товаропроизводителей на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Лжепроизводителям не место в реестре — Премьер о защите отечественного производства
    Фото: кадр из видео

    На заседании Правительства посвященном мерам по развитию и поддержке отечественного производства, с докладом выступил председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов.

    В ответ на его выступление глава Кабмина подчеркнул необходимость прозрачности системы и призвал к совместной работе над ее совершенствованием.

    — Что касается методики оценки доли внутристрановой ценности, ее открытости, прозрачности — здесь мы как раз к этому стремимся. Закон принят в этих целях. Как вы говорите, секретить никто не собирается. Наоборот, будем максимально открыты, чтобы в этот реестр попали реальные производители, — отметил Премьер-министр.

    Он также обратил внимание на наличие проблем в текущей системе сертификации.

    — К сожалению, мы знаем, что сейчас система такова, что выдаются индустриальные сертификаты, сертификаты СТ-KZ, в том числе лжепроизводителям. В том числе, к сожалению, Палатой «Атамекен». Поэтому нам нужно совместно эту систему совершенствовать, и вы обязательно должны принять участие в этой работе, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Ранее Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров». Первым блоком поправок был внедрен Реестр казахстанских товаропроизводителей.

    Теги:
    Правительство РК Производство Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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