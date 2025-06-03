Лжепроизводителям не место в реестре — Премьер о защите казахстанского производства

На заседании Правительства посвященном мерам по развитию и поддержке отечественного производства, с докладом выступил председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов.

В ответ на его выступление глава Кабмина подчеркнул необходимость прозрачности системы и призвал к совместной работе над ее совершенствованием.

— Что касается методики оценки доли внутристрановой ценности, ее открытости, прозрачности — здесь мы как раз к этому стремимся. Закон принят в этих целях. Как вы говорите, секретить никто не собирается. Наоборот, будем максимально открыты, чтобы в этот реестр попали реальные производители, — отметил Премьер-министр.

Он также обратил внимание на наличие проблем в текущей системе сертификации.

— К сожалению, мы знаем, что сейчас система такова, что выдаются индустриальные сертификаты, сертификаты СТ-KZ, в том числе лжепроизводителям. В том числе, к сожалению, Палатой «Атамекен». Поэтому нам нужно совместно эту систему совершенствовать, и вы обязательно должны принять участие в этой работе, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров». Первым блоком поправок был внедрен Реестр казахстанских товаропроизводителей.