Огонь с 5 по 12 этаж: в Астане загорелся жилой комплекс на Тауелсиздик

По прибытию установлено — предварительно происходит загорание в кабельной шахте с 5 по 12 этажи.

Жильцы самостоятельно эвакуировались. Информация по пострадавшим не поступала.

На месте силы и средства работают по повышенному рангу. Подробности инцидента уточняются.

Напомним, 4 мая в другом жилом комплексе столицы также произошел пожар: загорелся фасад здания, пламя охватило утеплитель с 6 по 16 этажи, было эвакуировано около 100 человек. По словам жителей, пламя вспыхнуло из-за окурка, застрявшего в утеплителе.