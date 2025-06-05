12:29, 05 Июнь 2025 | GMT +5
Огонь с 5 по 12 этаж: в Астане загорелся жилой комплекс на Тауелсиздик
Огнеборцы МЧС тушат возгорание жилого комплекса расположенного по улице Тауелсиздик в районе Сарайшык в Астане, передает агентство Kazinform.
По прибытию установлено — предварительно происходит загорание в кабельной шахте с 5 по 12 этажи.
Жильцы самостоятельно эвакуировались. Информация по пострадавшим не поступала.
На месте силы и средства работают по повышенному рангу. Подробности инцидента уточняются.
Напомним, 4 мая в другом жилом комплексе столицы также произошел пожар: загорелся фасад здания, пламя охватило утеплитель с 6 по 16 этажи, было эвакуировано около 100 человек. По словам жителей, пламя вспыхнуло из-за окурка, застрявшего в утеплителе.