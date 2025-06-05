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    12:29, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Огонь с 5 по 12 этаж: в Астане загорелся жилой комплекс на Тауелсиздик

    Огнеборцы МЧС тушат возгорание жилого комплекса расположенного по улице Тауелсиздик в районе Сарайшык в Астане, передает агентство Kazinform.

    Огонь с 5 по 12 этаж: в Астане загорелся жилой комплекс на Тауелсиздик
    Фото:Адиль Саптаев

    По прибытию установлено — предварительно происходит загорание в кабельной шахте с 5 по 12 этажи.

    Жильцы самостоятельно эвакуировались. Информация по пострадавшим не поступала.

    На месте силы и средства работают по повышенному рангу. Подробности инцидента уточняются.

    Напомним, 4 мая в другом жилом комплексе столицы также произошел пожар: загорелся фасад здания, пламя охватило утеплитель с 6 по 16 этажи, было эвакуировано около 100 человек. По словам жителей, пламя вспыхнуло из-за окурка, застрявшего в утеплителе.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Астана
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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