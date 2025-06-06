ДТП с автобусом в Астане: свыше 29 млн тенге выплатят семье пострадавшего ребенка
В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Астане, с первых дней семье пострадавшего ребёнка оказывается всесторонняя помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.
Представители акимата и автобусного парка встречались с родственниками пострадавшей. Были определены следующие меры поддержки:
— страховая выплата за счет полиса автопарка в размере 19,6 млн тенге (на данный момент в рамках закона ведутся процедуры);
— дополнительно было принято решение об оказании спонсорской помощи от автопарка в размере 10 млн тенге;
— в связи с тем, что семья из Акмолинской области им предложена помощь по аренде жилья на время пребывания в Астане с целью лечения и реабилитации;
— обеспечивается медицинская и психологическая помощь;
— оказывается сопровождение по вопросам социальной поддержки.
Состояние ребёнка остаётся стабильным, она переведена в профильное отделение.
Обо всех принятых и предложенных мерах родственники пострадавшей девочки были проинформированы.
В акимате города отметили, что «с самого начала оказывают необходимую помочь, руководствуясь чувством сопереживания и искреннего желания поддержать семью». Представители акимата находятся в постоянном контакте с семьей и продолжают предпринимать все возможные меры для обеспечения поддержки и восстановления пострадавшей девочки.
Кроме того, двум пациентам, которые находятся в больницах, оказывается всесторонняя помощь. Они также получат страховые выплаты.
Напомним, 2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло.
В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Трое человек госпитализировали, в том числе девчочку 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать нижние конечности.
Водителя автобуса, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, задержали.