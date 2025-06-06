ДТП с автобусом в Астане: свыше 29 млн тенге выплатят семье пострадавшего ребенка

Представители акимата и автобусного парка встречались с родственниками пострадавшей. Были определены следующие меры поддержки:

— страховая выплата за счет полиса автопарка в размере 19,6 млн тенге (на данный момент в рамках закона ведутся процедуры);

— дополнительно было принято решение об оказании спонсорской помощи от автопарка в размере 10 млн тенге;

— в связи с тем, что семья из Акмолинской области им предложена помощь по аренде жилья на время пребывания в Астане с целью лечения и реабилитации;

— обеспечивается медицинская и психологическая помощь;

— оказывается сопровождение по вопросам социальной поддержки.

Состояние ребёнка остаётся стабильным, она переведена в профильное отделение.

Обо всех принятых и предложенных мерах родственники пострадавшей девочки были проинформированы.

В акимате города отметили, что «с самого начала оказывают необходимую помочь, руководствуясь чувством сопереживания и искреннего желания поддержать семью». Представители акимата находятся в постоянном контакте с семьей и продолжают предпринимать все возможные меры для обеспечения поддержки и восстановления пострадавшей девочки.

Кроме того, двум пациентам, которые находятся в больницах, оказывается всесторонняя помощь. Они также получат страховые выплаты.

Напомним, 2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло.

В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Трое человек госпитализировали, в том числе девчочку 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать нижние конечности.

Водителя автобуса, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, задержали.