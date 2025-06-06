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    14:44, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Комариное нашествие в Балхаше: жители избегают прогулок

    В курортном городе Балхаш жители сталкнулись с серьёзной проблемой — массовым нашествием комаров. Люди жалуются на невозможность находиться на улице, особенно в вечернее время, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Комариное нашествие в Балхаше: жители избегают прогулок
    Кадр из видео

    По словам горожан, рои насекомых буквально атакуют их в парках, скверах и на площадях. Из-за жары днём и насекомых вечером многие предпочитают вовсе не выходить из дома и не пускают на улицу детей.

    В социальных сетях пользователи выкладывают видео с кишащими от комаров набережной.

    В акимате сообщили, что санитарные мероприятия уже проводились в апреле и мае, однако они дали лишь временный результат.

    — Работы по дезинсекции и дератизации на территории города проводятся регулярно в плановом порядке. В текущем году уже выполнены два этапа санитарной обработки: первый — 23 апреля, второй — с 20 мая в очагах скопления вредителей, — пояснил замруководителя отдела ЖКХ акимата Балхаш Асылмурат Тусупов.

    На фоне ухудшения санитарной обстановки городские службы приняли решение о проведении третьего этапа обработки. Сейчас подрядная организация пересматривает состав применяемых препаратов, чтобы повысить их эффективность.

    — При выборе новых средств учитываются устойчивость вредителей, особенности городской среды и погодные условия. Все препараты будут согласованы с СЭС. Обработка охватит прибрежные зоны, ливнёвки, подвалы, мусоросборники и другие объекты, — добавили в администрации.

    Власти также призвали жителей соблюдать санитарные нормы и обращаться в случае выявления очагов скопления насекомых.

    Ранее сообщалось, что в Сырдарью сброшено более 19 тонн препаратов против комаров.

    Теги:
    Туризм Карагандинская область Балхаш Отдых Комары
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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