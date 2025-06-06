Комариное нашествие в Балхаше: жители избегают прогулок

По словам горожан, рои насекомых буквально атакуют их в парках, скверах и на площадях. Из-за жары днём и насекомых вечером многие предпочитают вовсе не выходить из дома и не пускают на улицу детей.

В социальных сетях пользователи выкладывают видео с кишащими от комаров набережной.

В акимате сообщили, что санитарные мероприятия уже проводились в апреле и мае, однако они дали лишь временный результат.

— Работы по дезинсекции и дератизации на территории города проводятся регулярно в плановом порядке. В текущем году уже выполнены два этапа санитарной обработки: первый — 23 апреля, второй — с 20 мая в очагах скопления вредителей, — пояснил замруководителя отдела ЖКХ акимата Балхаш Асылмурат Тусупов.

На фоне ухудшения санитарной обстановки городские службы приняли решение о проведении третьего этапа обработки. Сейчас подрядная организация пересматривает состав применяемых препаратов, чтобы повысить их эффективность.

— При выборе новых средств учитываются устойчивость вредителей, особенности городской среды и погодные условия. Все препараты будут согласованы с СЭС. Обработка охватит прибрежные зоны, ливнёвки, подвалы, мусоросборники и другие объекты, — добавили в администрации.

Власти также призвали жителей соблюдать санитарные нормы и обращаться в случае выявления очагов скопления насекомых.

Ранее сообщалось, что в Сырдарью сброшено более 19 тонн препаратов против комаров.