Оркестр казахских народных инструментов покорил публику Бишкека

Под управлением художественного руководителя и дирижёра оркестра, заслуженного деятеля РК Даурена Гылымова и главного дирижера, обладателя медали «Ерен еңбегі үшін» Мадины Кабижановой в исполнении отличника культуры РК Манзура Сапарова, лауреатов международных и республиканских конкурсов Жалгаса Болатулы, Гаухар Саламас, Аманжола Утемуратова, Оразгали Сагитжанулы, Сауле Зинет прозвучали известные музыкальные произведения, казахские кюи и песни.

Фото: Гульмира Абдрахманова

Директор Актюбинской областной филармонии им. Г.Жубановой Дина Ниязова тепло высказалась о столичной атмосфере, отметив, что впервые прибывает в Бишкеке.

— Я и художественный руководитель впервые находимся в Кыргызстане. Посетить Бишкек и взглянуть своими глазами было мечтой последних несколько лет. Поистине «Қазақ — қырғыз бір туған», чувствуем себя как дома. Мы уже знакомы с кыргызскими артистами, которые участвовали в наших народных фестивалях. При всем сходстве наших культур, имеется и отличие. У Кыргызстана удивительная народная музыка, напевные мелодии кыргызских песен, температаментные и харизматичные кюи. Сегодня в концертной программе прозвучит казахская музыка, приятным завершением вечера будет совместное исполнение казахстанских и кыргызских музыкантов. Такие творческие встречи, укрепляющие давнюю дружбу, должны быть регулярными, — поделилась она.

Фото: Гульмира Абдрахманова

Художественный руководитель, дирижёр оркестра Даурен Гылымов рассказал об идеи названия концерта «Қазақ — Қырғыз бір туған».

— Оркестр народных инструментов мэрии г. Бишкек под управлением художественного руководителя, известного кыргызского дирижёра Бакыт Тилегенова посещал Актобе с концертом под этим же символичным названием. Выступление казахского оркестра в Бишкека является продолжением одной идеи — укрепление культурных связей между двумя братскими народами, объединенными общей историей, культурой, языком и традициями. Концертная программа включает исполнение знаменитых произведений Курмангазы, казахских народных и классических песен, а также прозвучат мировая классика и несколько кыргызских произведений. Мы надеемся, что зрителям понравится и они феерично поддержат нас, — сказал дирижер.

Концерт завершился бурными овациями бишкекской публики.

Ранее мы писали о гастролях в Бишеке Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты, который представил гостям и жителям столицы лирический и драматический спектакли.