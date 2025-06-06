Оркестр казахских народных инструментов покорил публику Бишкека
В Бишкеке на сцене Кыргызской национальной консерватории имени К.Молдобасанова состоялся концерт оркестра казахских народных инструментов имени А.Жубанова под названием «Қазақ –Қырғыз бір туған», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Под управлением художественного руководителя и дирижёра оркестра, заслуженного деятеля РК Даурена Гылымова и главного дирижера, обладателя медали «Ерен еңбегі үшін» Мадины Кабижановой в исполнении отличника культуры РК Манзура Сапарова, лауреатов международных и республиканских конкурсов Жалгаса Болатулы, Гаухар Саламас, Аманжола Утемуратова, Оразгали Сагитжанулы, Сауле Зинет прозвучали известные музыкальные произведения, казахские кюи и песни.
Директор Актюбинской областной филармонии им. Г.Жубановой Дина Ниязова тепло высказалась о столичной атмосфере, отметив, что впервые прибывает в Бишкеке.
— Я и художественный руководитель впервые находимся в Кыргызстане. Посетить Бишкек и взглянуть своими глазами было мечтой последних несколько лет. Поистине «Қазақ — қырғыз бір туған», чувствуем себя как дома. Мы уже знакомы с кыргызскими артистами, которые участвовали в наших народных фестивалях. При всем сходстве наших культур, имеется и отличие. У Кыргызстана удивительная народная музыка, напевные мелодии кыргызских песен, температаментные и харизматичные кюи. Сегодня в концертной программе прозвучит казахская музыка, приятным завершением вечера будет совместное исполнение казахстанских и кыргызских музыкантов. Такие творческие встречи, укрепляющие давнюю дружбу, должны быть регулярными, — поделилась она.
Художественный руководитель, дирижёр оркестра Даурен Гылымов рассказал об идеи названия концерта «Қазақ — Қырғыз бір туған».
— Оркестр народных инструментов мэрии г. Бишкек под управлением художественного руководителя, известного кыргызского дирижёра Бакыт Тилегенова посещал Актобе с концертом под этим же символичным названием. Выступление казахского оркестра в Бишкека является продолжением одной идеи — укрепление культурных связей между двумя братскими народами, объединенными общей историей, культурой, языком и традициями. Концертная программа включает исполнение знаменитых произведений Курмангазы, казахских народных и классических песен, а также прозвучат мировая классика и несколько кыргызских произведений. Мы надеемся, что зрителям понравится и они феерично поддержат нас, — сказал дирижер.
Концерт завершился бурными овациями бишкекской публики.
Ранее мы писали о гастролях в Бишеке Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты, который представил гостям и жителям столицы лирический и драматический спектакли.