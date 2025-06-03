Как акиматы будут привлекать деньги на жилье, школы и инфраструктуру
Правительство утвердило новые правила по заимствованиям для местных исполнительных органов — акиматов областей, городов республиканского значения и столицы. Соответствующее постановление от 28 мая 2025 года вступает в силу с 13 июня, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ определяет, что акиматы смогут выпускать государственные ценные бумаги на внутреннем рынке. Полученные средства пойдут на финансирование приоритетных инфраструктурных и социальных проектов.
Среди направлений, на которые можно будет направить заимствованные средства:
- строительство, приобретение или выкуп жилья, в том числе в рамках долевого участия, согласно закону «О долевом участии в жилищном строительстве»;
- возведение и модернизация (включая капитальный ремонт) очистных сооружений, а также объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Работы будут проводиться как в рамках документов Системы госуправления, так и по иным стратегическим планам;
- реновация школьной инфраструктуры.
Инициатива направлена на стимулирование социально-экономического развития регионов и повышение качества жизни населения через привлечение инвестиций на внутреннем долговом рынке.
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