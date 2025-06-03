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    12:40, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Как акиматы будут привлекать деньги на жилье, школы и инфраструктуру

    Правительство утвердило новые правила по заимствованиям для местных исполнительных органов — акиматов областей, городов республиканского значения и столицы. Соответствующее постановление от 28 мая 2025 года вступает в силу с 13 июня, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Минтруда

    Документ определяет, что акиматы смогут выпускать государственные ценные бумаги на внутреннем рынке. Полученные средства пойдут на финансирование приоритетных инфраструктурных и социальных проектов.

    Среди направлений, на которые можно будет направить заимствованные средства:

    • строительство, приобретение или выкуп жилья, в том числе в рамках долевого участия, согласно закону «О долевом участии в жилищном строительстве»;
    • возведение и модернизация (включая капитальный ремонт) очистных сооружений, а также объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Работы будут проводиться как в рамках документов Системы госуправления, так и по иным стратегическим планам;
    • реновация школьной инфраструктуры.

    Инициатива направлена на стимулирование социально-экономического развития регионов и повышение качества жизни населения через привлечение инвестиций на внутреннем долговом рынке.

    Ранее на заседании Правительства министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев рассказал, какие импортные товары замещает казахстанское производство.

    Теги:
    Правительство РК Финансы Акимат Строительство
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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