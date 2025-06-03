Как акиматы будут привлекать деньги на жилье, школы и инфраструктуру

Документ определяет, что акиматы смогут выпускать государственные ценные бумаги на внутреннем рынке. Полученные средства пойдут на финансирование приоритетных инфраструктурных и социальных проектов.

Среди направлений, на которые можно будет направить заимствованные средства:

строительство, приобретение или выкуп жилья, в том числе в рамках долевого участия, согласно закону «О долевом участии в жилищном строительстве»;

возведение и модернизация (включая капитальный ремонт) очистных сооружений, а также объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Работы будут проводиться как в рамках документов Системы госуправления, так и по иным стратегическим планам;

реновация школьной инфраструктуры.

Инициатива направлена на стимулирование социально-экономического развития регионов и повышение качества жизни населения через привлечение инвестиций на внутреннем долговом рынке.

Ранее на заседании Правительства министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев рассказал, какие импортные товары замещает казахстанское производство.