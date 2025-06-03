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    10:53, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Одежда и техника: какие импортные товары замещает казахстанское производство

    В Казахстане увеличивается доля продукции, производимой внутри страны. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сарань завод
    Фото: Акорда

    Напомним, сегодня на повестке заседания кабмина — меры по развитию и поддержке отечественного производства.

    Как сообщил глава Минпрома, по итогам четырех месяцев текущего года, рост обрабатывающей промышленности составил 7,2%. Произведена продукция на сумму 8,8 трлн тенге.

    Наибольшая динамика роста наблюдается в отрасли машиностроения (111,2%), химической промышленности (111,2%), стройиндустрии (112,9%) и мебельной промышленности (114,8%).

    С прошлого года проводится активная работа по поддержке отечественных производителей.

    — В результате, с начала года наблюдается снижение импорта в промышленности, с увеличением объемов отечественного производства. Положительные показатели наблюдаются в таких отраслях как металлургия, легкая и электронная промышленность, — отметил Ерсайын Нагаспаев.

    Он подчеркнул, что одним из действенных инструментов поддержки обрабатывающей промышленности является регулируемые закупки.

    В рамках данного инструмента предоставлен приоритет 4 834 товарным позициям.

    — По итогам пяти месяцев текущего года государственными органами заключено более 96 тысяч договоров на сумму 303 млрд тенге, что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщил министр.

    Кроме того, фондом «Самрук-Казына» совершенствуется качество поддержки отечественных товаропроизводителей.

    — В текущем году на электронной платформе «Самрук- Казына» заключено уже 340 договоров на сумму 143 млрд тенге, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отметил Ерсайын Нагаспаев.

    В сфере недропользования также с начала года заключено 255 договоров на сумму 61,2 млрд тенге, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Ранее 350 отечественных производителей представили свою продукцию на выставке «Ulttyq ónim» в Астане.

    Теги:
    Ерсайын Нагаспаев Правительство РК Производство Министерство промышленности и строительства Импорт
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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