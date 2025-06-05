Анна Данилина пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос»

Казахстанка вместе с Александрой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции обыграли первую сеяную пару — Катержину Синякову из Чехии и Тейлор Таунсенд из США. Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 6:2.

Напомним, казахстанский теннисист Александр Бублик уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Ранее в беседе с нашим корреспондентом теннисистка Зарина Дияс рассказала о своих спортивных достижениях и взгляде на будущее.