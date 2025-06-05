11:00, 05 Июнь 2025 | GMT +5
Анна Данилина пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос»
В полуфинале Анна и Александра Крунич (Сербия) будут биться с Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Эри Ходзуми (Япония), передает корреспондент агентства Kazinform.
Казахстанка вместе с Александрой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции обыграли первую сеяную пару — Катержину Синякову из Чехии и Тейлор Таунсенд из США. Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 6:2.
Напомним, казахстанский теннисист Александр Бублик уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
Ранее в беседе с нашим корреспондентом теннисистка Зарина Дияс рассказала о своих спортивных достижениях и взгляде на будущее.