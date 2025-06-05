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    11:00, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Анна Данилина пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос»

    В полуфинале Анна и Александра Крунич (Сербия) будут биться с Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Эри Ходзуми (Япония), передает корреспондент агентства Kazinform.

    данилина
    Фото: ҚТФ

    Казахстанка вместе с Александрой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции обыграли первую сеяную пару — Катержину Синякову из Чехии и Тейлор Таунсенд из США. Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 6:2.

    Напомним, казахстанский теннисист Александр Бублик уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

    Ранее в беседе с нашим корреспондентом теннисистка Зарина Дияс рассказала о своих спортивных достижениях и взгляде на будущее.                             

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Анна Данилина Теннис
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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