Зарина Дияс: Моя цель — до конца года вернуться в ТОП-100

— Как Вы начали заниматься теннисом? Кто-то вдохновил на этот путь?

— Начала заниматься теннисом в 6 лет. Рядом с домом, где мы жили, находились теннисные корты, и родители отдали меня на теннис. Так начался мой путь.

— Что для Вас значит победа в Японии?

— Очень рада выиграть турнир в Японии. Начало года у меня сложилось не совсем успешно. Играла четыре турнира в Японии и с каждым матчем, с каждый турниром набирала уверенность и форму. В предпоследнем турнире дошла до полуфинала и выиграла последний турнир. Очень рада и ценю эту победу. Она для меня много значит. Особенно после моего долгого перерыва из-за травмы. Вернулась я в прошлом году и теперь ценю каждый момент на корте и каждую победу еще больше.

— Как оцените своё выступление?

— Я довольна своим выступлением. Это была долгая серия, четыре турнира подряд. Хорошо двигалась и подавала. Психологически была хорошо сфокусирована на матче и это очень помогло мне.

— Был ли матч, который дался особенно тяжело? Как Вы справились с напряжением?

— Да, был сложный матч в полуфинале, где я проигрывала 5:3 в третьем сете. У соперницы был матч-поинт (она была в одном шаге от победы). Но я не сдавалась, играя за каждый мяч сфокусированно, не думая о счете. Я просто боролась и играла свою игру.

— Бывали моменты, когда хотелось все бросить? Что Вы делали в такой момент?

— Конечно, были такие моменты. Когда были травмы, выгорания, серия поражений — хотелось просто все бросить. Но в такие моменты напоминала себе, зачем я все начала, тот путь, который уже прошла. Вспоминала свою мечту — стать топ-игроком. Она осуществилась, я вошла в ТОП-30 мирового рейтинга теннисистов.

— Расскажите о людях, которые Вас поддерживают?

— В первую очередь меня поддерживает моя семья. Это мама и сестра. Их вера и любовь помогают мне. Также благодарна родственникам, команде, друзьям и федерации тенниса Казахстана.

— Есть ли у Вас ритуалы или привычки перед выходом на корт?

— Всегда стараюсь перед матчем найти спокойное место и немного помедитировать, минут десять. В основном разминаюсь перед матчем, делаю намотки на ракетку, слушаю музыку и выхожу на корт.

— ⁠Какие у Вас цели на ближайшие месяцы? Планируете участие в турнирах WTA?

— Моя ближайшая цель — это турниры в Европе. Также турниры в Португалии и Испании. Планирую участие в WTA, в июле состоится в Португалии, затем в Польше. Моя цель — до конца года вернуться в ТОП-100 теннисистов.

— Кто из известных спортсменов Вас вдохновляет?

— Меня вдохновляют многие спортсмены. Например, Новак Джокович. Он поражает своей невероятной игрой, ментальной устойчивостью и физической силой. Его стремление побеждать, несмотря на уже завоёванные титулы и рекорды очень вдохновляют. Из наших казахстанских спортсменов — это Геннадий Головкин. Хотя он сейчас не выступает персонально, но у него была невероятная карьера. Он легенда нашего казахстанского спорта, его карьера очень вдохновляет.

— Как у Вас складываются отношения с другими теннисистками из Казахстана — Еленой Рыбакиной, Юлией Путинцевой? Есть ли среди них те, кого Вы поддерживаете, дружите?

— С Еленой Рыбакиной, Юлией Путинцевой у нас хорошие отношения. В прочем, как и со всеми девочками с команды и с Анной Данилиной, и с Жибек Куламбаевой. Мы общаемся и поддерживаем друг друга.

— Какой совет Вы дали бы девочкам в Казахстане, мечтающим о карьере в большом теннисе?

— Смело мечтайте, ставьте себе большие цели, верьте в себя, усердно тренируйтесь. Не бойтесь сложностей и поражений. Самое главное — не сдаваться и идти вперед к своей мечте.

Зарина Дияс поднялась на 275-е место в мировом рейтинге WTA после победы на турнире в Японии. Это стало возможным благодаря ее успеху на турнире ITF W50. Этот трофей стал для теннисистки первым в этом году и 11-м под эгидой ITF. Также в 2017 году казахстанка выиграла турнир серии WTA 250 в Токио Japan Women’s Open Tennis с призовым фондом 226 750 долларов США. Дияс дважды подряд выходила в четвертый раунд (1/8 финала) на турнире «Уимблдон».

Напомним, Зарина Дияс, выступающая за команду Казахстана по теннису, одержала победу на турнире в Куруме. В финальном матче казахстанка оказалась сильнее Аяно Шумицу из Японии. Она выиграла с общим счетом 6:4, 6:3, став победительницей турнира. На корте соперницы провели 1 час 24 минуты.

В 2022 году казахстанская теннисистка Зарина Дияс объявила о досрочном завершении сезона из-за травмы. Полноценно вернулась на корт лишь в мае 2024 года.

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