23 Июня 2022 14:52

Теннисистка Зарина Дияс объявила о досрочном завершении сезона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс объявила о досрочном завершении сезона из-за травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

«Я пропускаю свой любимый Уимблдон, как и все предстоящие турниры в этом году в связи с проблемами со здоровьем и травмами. Больно – да, но ничего не поделаешь, нужно смириться и начать восстановление, чтобы с новыми силами вернуться в 2023 на корт. В последние месяцы было очень тяжело и физически, и ментально преодолевать трудности и тренироваться через боль. Сейчас самое время сконцентрироваться на своем здоровье, себе и как можно скорее начать подготовку к новому сезону. В скором времени я вернусь в тур и буду стараться и дальше радовать вас своими победами. Спасибо за поддержку, вашу любовь и веру в меня. Берегите себя» , — цитирует Зарину Дияс пресс-служба ФТК.