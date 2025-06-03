Анна Данилина пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

По сообщению Федерации тенниса в 1/8 финала Данилина и Крунич встретились с пятой парой турнира Эйжа Мухаммад (США) Деми Схюрс (Нидерланды) и одержали победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:0.

За выход в полуфинал Данилина и Крунич сыграют с американо-чешским дуэтом Катериной Синяковой и Тейлор Таунсенд, которые посеяны на нынешнем Открытом чемпионате Франции под первым номером.

Напомним, что ранее в 1/4 финала также вышел Александр Бублик.