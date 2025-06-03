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    12:19, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Анна Данилина пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

    Анна Данилина вместе с сербкой Александрой Крунич пробились в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Анна Данилина
    Фото: НОК

    По сообщению Федерации тенниса в 1/8 финала Данилина и Крунич встретились с пятой парой турнира Эйжа Мухаммад (США) Деми Схюрс (Нидерланды) и одержали победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:0.

    За выход в полуфинал Данилина и Крунич сыграют с американо-чешским дуэтом Катериной Синяковой и Тейлор Таунсенд, которые посеяны на нынешнем Открытом чемпионате Франции под первым номером.

    Напомним, что ранее в 1/4 финала также вышел Александр Бублик.                                                                                                                                                  

    Теги:
    Спорт Анна Данилина Теннис
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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