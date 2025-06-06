19:20, 05 Июнь 2025 | GMT +5
Команда Казахстана завоевала бронзу ЧА по спортивной гимнастике
Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике стала бронзовым призером чемпионата Азии в Чечхоне (Южная Корея), передает агентство Kazinform.
Медаль казахстанские гимнасты завоевали в командном многоборье. Нариман Курбанов, Милад Карими, Дмитрий Патанин, Роман Маменов, Ильяс Азизов и Алишер Тойбазаров набрали 240.301 очка.
Первое место заняла Япония — 253.002. На втором месте расположился Китай — 248.265.