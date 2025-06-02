Фальсификация данных: депутат предложила провести аудит Бюро нацстатистики

Сегодня в Мажилисе обсуждают новую методику определения трансфертов общего характера.

По словам депутата, официальная и ведомственная статистика не интегрированы и часто противоречат друг другу. Фундаментальные показатели — уровень безработицы, индекс потребительских цен, индекс качества жизни, усечены и методологически искажены, соответственно, не выполняют функцию ориентира.

Ярким примером она назвала статистику по сельскому хозяйству.

— Фальсификация данных о поголовье скота — почти 5 миллионов голов — была выявлена специальной комиссией после того, как проблему озвучил Президент. Это указывает на необходимость пересмотра подходов к формированию данных, которые используются в планировании и оценке государственной политики, — подчеркнула Татьяна Савельева.

Она заявила, что нереалистичная статистика напрямую мешает формированию обоснованных трансфертов, так как:

заниженные показатели уровня жизни приводят к недофинансированию;

завышенные доходные планы не отражают реальную нагрузку на местные бюджеты;

искаженный индекс цен не дает понять, насколько бюджеты способны компенсировать рост стоимости жизни.

В рамках подготовки к Правительственному часу этот вопрос был предметом отдельного обсуждения с Высшей аудиторской палатой. Комитет полностью поддерживает предложение ВАП о необходимости пересмотра методологий формирования статистических баз данных.

Депутат отметила, что в мае Мажилис принял в первом чтении законопроект по вопросам госстатистики и управления данными, который создает правовые основания для реформирования архитектуры статистики.

— В этой связи Комитет считает обоснованным включение в рекомендации предложения о проведении аудита Бюро национальной статистики — не только на предмет соответствия методик расчета текущей экономической ситуации, но и в части готовности Бюро к переходу на расширенную аналитическую функцию, адекватную потребностям бюджетного планирования, территориального выравнивания и оценки конечных эффектов государственной политики, — сказала Татьяна Савельева.

Ранее заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о планах по обеспечению экономической самостоятельности регионов.