РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:07, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Фальсификация данных: депутат предложила провести аудит Бюро нацстатистики

    Депутат Мажилиса Татьяна Савельева заявила об отсутствии надежной статистической базы в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Депутат Мажилиса Татьяна Савельева
    Фото: кадр из видео

    Сегодня в Мажилисе обсуждают новую методику определения трансфертов общего характера.

    По словам депутата, официальная и ведомственная статистика не интегрированы и часто противоречат друг другу. Фундаментальные показатели — уровень безработицы, индекс потребительских цен, индекс качества жизни, усечены и методологически искажены, соответственно, не выполняют функцию ориентира.

    Ярким примером она назвала статистику по сельскому хозяйству.

    — Фальсификация данных о поголовье скота — почти 5 миллионов голов — была выявлена специальной комиссией после того, как проблему озвучил Президент. Это указывает на необходимость пересмотра подходов к формированию данных, которые используются в планировании и оценке государственной политики, — подчеркнула Татьяна Савельева.

    Она заявила, что нереалистичная статистика напрямую мешает формированию обоснованных трансфертов, так как:

    • заниженные показатели уровня жизни приводят к недофинансированию;
    • завышенные доходные планы не отражают реальную нагрузку на местные бюджеты;
    • искаженный индекс цен не дает понять, насколько бюджеты способны компенсировать рост стоимости жизни.

    В рамках подготовки к Правительственному часу этот вопрос был предметом отдельного обсуждения с Высшей аудиторской палатой. Комитет полностью поддерживает предложение ВАП о необходимости пересмотра методологий формирования статистических баз данных.

    Депутат отметила, что в мае Мажилис принял в первом чтении законопроект по вопросам госстатистики и управления данными, который создает правовые основания для реформирования архитектуры статистики.

    — В этой связи Комитет считает обоснованным включение в рекомендации предложения о проведении аудита Бюро национальной статистики — не только на предмет соответствия методик расчета текущей экономической ситуации, но и в части готовности Бюро к переходу на расширенную аналитическую функцию, адекватную потребностям бюджетного планирования, территориального выравнивания и оценки конечных эффектов государственной политики, — сказала Татьяна Савельева.

    Ранее заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о планах по обеспечению экономической самостоятельности регионов.

    Теги:
    Нацбюро Депутаты Статистика Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают