Регионы будут получать 100 млрд тенге ежегодно с 2026 года - Серик Жумангарин

По словам вице-премьера, последние несколько лет были кризисными для бюджета. Начиная с 2020 года пандемия коронавирусной инфекции, геополитический кризис и введения санкций в отношении отдельных стран ЕАЭС значительно повлияли на доходы бюджета.

Тем не менее, доходы местных бюджетов показывали рост.

— В кризис оказывалась поддержка населению и бизнесу — увеличение заработных плат работникам бюджетной сферы, выплаты единовременных пособий, мораторий на проверки МСБ и другие меры. В связи с чем, доходы местных бюджетов в кризисные годы не сократились, а дали толчок для развития и роста экономики в последующие годы. В продолжение работы с 2026 года в новом Бюджетном кодексе дополнительно предусмотрена передача доходов на сумму более 100 млрд тенге ежегодно, — сообщил Жумангарин.

Кроме того, в новом Бюджетном кодексе предусмотрена новая категория доходов «Специальные поступления», которая имеет целевую направленность. В данную категорию местного бюджета будут зачисляться как действующие доходы, так и новые доходы.

Таким образом, с 2026 года около 40% стабильных доходов будут аккумулированы за местным бюджетом.

— Для усиления финансовой самостоятельности районных бюджетов, КПН от МСБ и ИПН переданы в доходы районного, города областного значения бюджеты. С учетом проведенной работы более 70% доходов области будут сосредоточены в районном, города областного значения бюджете, — отметил вице-премьер.

За четвертым уровнем — бюджетами города районного значения, села, поселка, сельского округа закреплены 14 видов поступлений местных бюджетов.

— Как Вы знаете, при обсуждениях проекта Налогового кодекса чуть не потеряли одну из основных статей поступлений на этот уровень бюджета — плату за размещение наружной (визуальной) рекламы. Данный вид платы на сумму 367 млн тенге сохранен за четвертым уровнем, — сказал Серик Жумангарин.

По его словам, в результате проведенной последовательной работы по укреплению доходной части бюджета собираемость налогов выросла. За последние 6 лет доходы местных бюджетов выросли с 2,5 трлн. тенге в 2019 году до 7,9 трлн. тенге в 2024 году или рост более чем в 3 раза.

— В то же время, мы должны понимать, что при передаче с областного уровня на районный уровень отдельных налоговых поступлений — КПН от МСБ и ИПН, мы оставили областной бюджет без соразмерной к расходам доходной базы. Иными словами «разбалансировали», так как основная доля статьей расходов областного бюджета — расходы на образование закреплены за областным бюджетом. Расходы районного бюджета остались без изменений. Соответственно, отсюда следуют вынужденные бюджетные изъятия из районных бюджетов, — отметил вице-премьер.

Таким образом, областной аким будет распоряжаться субвенциями или же будет изымать у районов.