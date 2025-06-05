Государственный флаг водрузили на высоту 1768 метров в Туркестанской области

Молодежь совершила восхождение на священную гору Казыгурт и торжественно подняли на ее вершине Государственный флаг Казахстана.

Высота горы составляет 1768 метров над уровнем моря, протяженность — 22 км, ширина — около 10 км.

После покорения вершины участники провели импровизированный патриотический митинг о значении государственных символов, истории Казахстана, достижениях на пути обретения независимости, исполнили государственный гимн и сделали памятные фотографии.

Инициатором мероприятия выступил районный Молодежный ресурсный центр. По словам организаторов, цель акции - формировать у молодежи чувство гражданской ответственности, укреплять патриотизм, воспитывать уважение к символам государства и пропагандировать здоровый образ жизни.

Отметим, 4 июня, в Казахстане отмечают один из значимых государственных праздников — День государственных символов Республики Казахстан. Ровно 33 года назад были утверждены Герб, Флаг и Гимн.