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    22:10, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Государственный флаг водрузили на высоту 1768 метров в Туркестанской области

    4 июня, в День государственных символов, в Казыгуртском районе прошла патриотическая акция с участием молодежи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Госфлаг водрузили на горе Казыгурт
    Фото: РСК Туркестанской области

    Молодежь совершила восхождение на священную гору Казыгурт и торжественно подняли на ее вершине Государственный флаг Казахстана.

    Высота горы составляет 1768 метров над уровнем моря, протяженность — 22 км, ширина — около 10 км.

    После покорения вершины участники провели импровизированный патриотический митинг о значении государственных символов, истории Казахстана, достижениях на пути обретения независимости, исполнили государственный гимн и сделали памятные фотографии.

    Инициатором мероприятия выступил районный Молодежный ресурсный центр. По словам организаторов, цель акции - формировать у молодежи чувство гражданской ответственности, укреплять патриотизм, воспитывать уважение к символам государства и пропагандировать здоровый образ жизни.

    Отметим, 4 июня, в Казахстане отмечают один из значимых государственных праздников — День государственных символов Республики Казахстан. Ровно 33 года назад были утверждены Герб, Флаг и Гимн.

    Теги:
    Праздник Туркестанская область День госсимволов РК
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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