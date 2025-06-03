Казахстанские военнослужащие отличились на ЧМ по рукопашному бою в Турции

В Международном аэропорту Астаны военнослужащих Сил специальных операций торжественно встретили сослуживцы, друзья и родные.

В мировом первенстве по рукопашному бою приняли участие более 300 спортсменов из 32 стран, в том числе военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил (ССО) и других силовых структур Казахстана. По результатам напряженных поединков казахстанские военнослужащие завоевали «золото», «серебро» и «бронзу».

В весовой категории до 62 кг на высшую ступень пьедестала поднялся военнослужащий ССО (войсковая часть 22750) старший сержант Арнат Наметов.

Обладателем серебряной медали в весовой категории до 52 кг стала военнослужащая ССО (войсковая часть 74814) сержант Аян Турсын.

Бронзовой медали в весовой категории до 73 кг удостоился военнослужащий ССО (войсковая часть 20709) майор Вадим Федосеев.

Фото: Минобороны РК

Отметив хорошую подготовку соперников, обладатель «золота» Арнат Наметов сказал:

– Очень рад и горд, что достойно представил Казахстан на мировой арене. Усиленные тренировки дали отличный результат. Благодарю всех, кто поддерживал нас.

Встретившие победителей болельщики выразили признательность спортсменам за незабываемые эмоции. Они также подчеркнули, что гордятся их достижениями и благодарны им за прославление Казахстана.