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    09:29, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    В ЗКО возбуждено уголовное дело по факту гибели пятерых детей при пожаре

    В селе Жымпиты, административном центре Сырымского района Западно-Казахстанской области, проводится расследование по факту гибели пятерых детей в результате пожара в жилом доме, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: polisia.kz

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, по данному факту возбуждено уголовное дело.

    — По предварительным данным, причиной смерти детей стало отравление угарным газом. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, — отметили в ведомстве.

    Аким Западно-Казахстанской области Нариман Төреғалиев выразил соболезнования родным и близким погибших.

    — Акимат окажет помощь в организации похорон, предоставит психологическую поддержку, поможет с жильем и другими необходимыми мерами. На месте работают сотрудники ДЧС, полиции, медики и представители других служб. Ситуация находится под строгим контролем, — заявил глава региона.

    Теги:
    Пожар ЗКО Дети
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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