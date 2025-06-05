В ЗКО возбуждено уголовное дело по факту гибели пятерых детей при пожаре

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, по данному факту возбуждено уголовное дело.

— По предварительным данным, причиной смерти детей стало отравление угарным газом. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, — отметили в ведомстве.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Төреғалиев выразил соболезнования родным и близким погибших.