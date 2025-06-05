В ЗКО возбуждено уголовное дело по факту гибели пятерых детей при пожаре
В селе Жымпиты, административном центре Сырымского района Западно-Казахстанской области, проводится расследование по факту гибели пятерых детей в результате пожара в жилом доме, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, по данному факту возбуждено уголовное дело.
— По предварительным данным, причиной смерти детей стало отравление угарным газом. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, — отметили в ведомстве.
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Төреғалиев выразил соболезнования родным и близким погибших.
— Акимат окажет помощь в организации похорон, предоставит психологическую поддержку, поможет с жильем и другими необходимыми мерами. На месте работают сотрудники ДЧС, полиции, медики и представители других служб. Ситуация находится под строгим контролем, — заявил глава региона.