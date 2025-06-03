Президент ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о поощрении и взаимной защите инвестиций
Главой государства подписан Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
Напомним, соглашение было подписано 19 апреля 2024 года в ходе официального визита Президента Кыргызской Республики в Астану.
Документ определяет порядок и условия регулирования вопросов, связанных с созданием благоприятных инвестиционных условий для укрепления экономического сотрудничества между странами, в частности, для инвестиций одной стороны на территории другой, а также осуществления инвестиционной деятельности на территориях двух государств.
Казахстан является третьим по величине торговым партнером Кыргызстана. Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном в 2024 году составил 1,71 млрд долларов США. Экспорт из Казахстана вырос на 9,6% и составил 1,3 млрд долларов США.