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    20:24, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о поощрении и взаимной защите инвестиций

    Главой государства подписан Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    закон
    Фото: Акорда

    Текст Закона публикуется в печати. 

    Напомним, соглашение было подписано 19 апреля 2024 года в ходе официального визита Президента Кыргызской Республики в Астану.

    Документ определяет порядок и условия регулирования вопросов, связанных с созданием благоприятных инвестиционных условий для укрепления экономического сотрудничества между странами, в частности, для инвестиций одной стороны на территории другой, а также осуществления инвестиционной деятельности на территориях двух государств.

    Казахстан является третьим по величине торговым партнером Кыргызстана. Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном в 2024 году составил 1,71 млрд долларов США. Экспорт из Казахстана вырос на 9,6% и составил 1,3 млрд долларов США. 

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Инвестиции Кыргызстан Экономика
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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