РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:42, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    До 2 млн гектаров под угрозой: Казахстан усилил меры против саранчи

    В Казахстане продолжается масштабная кампания по борьбе с саранчой. Обработано более 1 миллиона гектаров, что составляет около 50% от планируемых объемов. Об этом в эфире телеканала Jibek Joly сообщил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ермек Кенжеханулы
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Работы по борьбе с саранчой начались с полной предварительной подготовкой. Создан республиканский штаб, аналогичные штабы работают в регионах. Обеспечены необходимые закупки, техника и химические препараты, — отметил Ермек Кенжеханулы.

    По его словам, изначально прогнозировалось, что вредитель охватит порядка 1 млн гектаров, однако поступают данные о возможном распространении саранчи на площади до 2 млн гектаров.

    Очаги вредителей зафиксированы в 15 областях страны, под угрозой находятся Кызылординская и Актюбинская области. При этом работы в Туркестанской области практически завершены, а в Кызылординской и Жамбылской — находятся на завершающей стадии.

    — Препараты, применяемые в борьбе с саранчой, проходят обязательную лабораторную проверку. Исследуется их воздействие на здоровье человека, животных и окружающую среду. Разрешение на использование дается только после соответствующих экспертиз, — подчеркнул спикер.

    Он также заверил, что при соблюдении установленных норм препараты безопасны, а ввоз всех химикатов осуществляется только при наличии разрешительных документов.

    Отвечая на вопрос о возможном ущербе, Ермек Кенжеханулы сообщил, что на данный момент зарегистрированных случаев массовой потери урожая нет. Основное внимание уделяется своевременному реагированию и предотвращению ущерба для сельхозпроизводителей.

    — Работы ведутся по плану, фермеры активно участвуют в процессе. Основная задача — защитить урожай и минимизировать последствия распространения вредителей, — резюмировал он.

    Ранее в Кызылординской области стартовали мероприятия по борьбе с нашествием саранчи.

    Теги:
    Саранча Минсельхоз
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают