До 2 млн гектаров под угрозой: Казахстан усилил меры против саранчи

— Работы по борьбе с саранчой начались с полной предварительной подготовкой. Создан республиканский штаб, аналогичные штабы работают в регионах. Обеспечены необходимые закупки, техника и химические препараты, — отметил Ермек Кенжеханулы.

По его словам, изначально прогнозировалось, что вредитель охватит порядка 1 млн гектаров, однако поступают данные о возможном распространении саранчи на площади до 2 млн гектаров.

Очаги вредителей зафиксированы в 15 областях страны, под угрозой находятся Кызылординская и Актюбинская области. При этом работы в Туркестанской области практически завершены, а в Кызылординской и Жамбылской — находятся на завершающей стадии.

— Препараты, применяемые в борьбе с саранчой, проходят обязательную лабораторную проверку. Исследуется их воздействие на здоровье человека, животных и окружающую среду. Разрешение на использование дается только после соответствующих экспертиз, — подчеркнул спикер.

Он также заверил, что при соблюдении установленных норм препараты безопасны, а ввоз всех химикатов осуществляется только при наличии разрешительных документов.

Отвечая на вопрос о возможном ущербе, Ермек Кенжеханулы сообщил, что на данный момент зарегистрированных случаев массовой потери урожая нет. Основное внимание уделяется своевременному реагированию и предотвращению ущерба для сельхозпроизводителей.

— Работы ведутся по плану, фермеры активно участвуют в процессе. Основная задача — защитить урожай и минимизировать последствия распространения вредителей, — резюмировал он.

Ранее в Кызылординской области стартовали мероприятия по борьбе с нашествием саранчи.