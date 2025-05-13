В Кызылординской области саранча «проснулась» на две недели раньше

Согласно информации, предоставленной Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства и территориальной инспекцией по Кызылординской области, в текущем году планируется проведение химической обработки более 60 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Учитывая высокую вероятность массового распространения вредителей, в особенности таких видов, как итальянская прус, азиатская и одиночная саранча (саяқ), фитосанитарные мероприятия были значительно усилены.

Фото: Комитет госинспекции по Кызылординской области

Для проведения работ задействованы четыре специальных наземных агрегата, два лёгких самолёта, один самолёт и три беспилотных летательных аппарата (дрона).

— В сравнении с прошлым годом, в этом году саранча в Кызылординской области проснулась на 12–13 дней раньше. Личинки итальянского пруса в 98% случаев обнаружены на территории Аральского района. Предположительно, часть вредителей могла прилететь с сопредельных территорий — из области Улытау и Актюбинской области. Участки, на которых саранча отложила яйца, были обследованы. Сейчас личинки начинают массово выходить на поверхность почвы, — сообщил руководитель инспекции Мухтар Оразбаев.

Фото: Комитет госинспекции по Кызылординской области

По его данным, заражённая территория составляет: в Аральском районе — 21 720 гектаров, в Казалинском — 1 482 гектара, в Кармакшинском районе — 100 гектаров, в Жалагашском районе — 1 300 гектаров. При этом в городе Кызылорда, а также в Шиелийском и Жанакорганском районах личинки итальянского пруса не обнаружены.

— Вместе с тем в этих районах наблюдается значительное распространение личинок азиатской саранчи. Так, наибольшая заражённая площадь зафиксирована в Шиелийском районе — 8 332 гектара. Кроме того, в Жанакорганском районе — 5 тысяч гектаров, в Кармакшинском — 6 тысяч, в Казалинском — 5 490 гектаров, а в Аральском — 4 тысячи гектаров, — отметил Мухтар Оразбаев.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в регионе может подняться до 44 градусов по Цельсию. Именно этот период считается наиболее благоприятным для стремительного размножения саранчи.

В связи с этим пчеловоды будут заранее предупреждены о предстоящих обработках, чтобы минимизировать возможный вред для пчёл.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской и Жамбылской областях начались подготовительные работы по борьбе с саранчой.