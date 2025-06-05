В суде разъяснили приговор по делу Шерзата Болата

Суд исследовал все представленные доказательства и пришел к выводу, что вина подсудимых по предъявленному обвинению полностью доказана.

— Есть показания потерпевших, свидетелей, видеозаписи с места преступления, проведены все необходимые экспертизы, изъяты вещественные доказательства. Сомнений в их достоверности нет. Эти доказательства позволяют очевидно установить действия каждого подсудимого, — отметил судья Жанузаков.

Отмечается, что факт того, что именно Шынасыл нанес смертельное ножевое ранение Шерзату Болату, подтверждается заключением медико-криминалистической экспертизы.

— Экспертиза показала, что именно ножом Шынасыла причинено смертельное ранение (по характеристике лезвия ножа). Нож был изъят в лесополосе, на место указал сам Шынасыл. В ходе следствия Шынасылом были даны признательные показания. При этом действия остальных подсудимых нанесли легкий вред здоровью Шерзата Болата. Это тоже подтверждено заключением экспертизы, — сказал судья.

По закону убийство следует признавать совершенным группой лиц, если оно совершено совместными действиями двух и более лиц.

— Как я уже сказал, удар ножом, явившийся причиной смерти, был только один и его нанес Шынасыл. Соответственно, именно он признан виновным в убийстве, — объяснил он.

Хулиганством по закону признается особо дерзкое нарушение общественного порядка, сопровождающееся применением насилия, в том числе с причинением легкого вреда здоровью.

— Поэтому действия остальных подсудимых, которые причинили легкий вред здоровью потерпевших, в том числе Болату, квалифицированы как хулиганство. Стоит учесть тот факт, что у подсудимых Бельгожаева и Ильясова, наносивших удары Болату, в руках имелся нож и заряженное ружье, т.е. они могли ударить ножом либо выстрелить в потерпевшего, однако били его рукояткой ножа и прикладом ружья, — добавил судья.

При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст.53 УК, только у Азамата и Нурбола Токтаубаевых, Калиахмета (это наличие малолетних детей) и несовершеннолетний возраст у подсудимого Ыскак. В то же время у всех подсудимых, кроме несовершеннолетнего, отягчающим обстоятельством признано алкогольное опьянение.

Суд также учел личности подсудимых, часть из которых ранее судимы. В частности, Азамату Токтаубаеву и Нуркиясу Ильясову назначены 15 и 9 лет лишения свободы с учетом неотбытого наказания по предыдущим судимостям. Это сроки, приближенные к максимальным.

Остальным виновным в хулиганстве назначен максимальный срок наказания, предусмотренный законом, – 7 лет лишения свободы.

В счет возмещения причиненного морального вреда с учетом совершения особо тяжкого преступления на глазах близких родственников, с Шынасыла взыскано 60 млн тенге, с Сакиева – 30 млн тенге. В солидарном порядке с остальных осужденных и Сакиева в части совершения хулиганства взыскано 30 млн тенге. К несовершеннолетнему Думану Ыскак гражданский иск потерпевшими не предъявлен.

Кроме того, судом вынесено частное постановление, которым обращено внимание прокурора на возможные признаки преступления в действиях свидетелей Жақсыгелді Д.А.,Нурбековой Э.К., Казакенова А.М., Рузбакиева Ю.Д. Степень их вины должны установить правоохранительные органы.

Судья Ержан Жанузаков напомнил, что данное судебное разбирательство проходило абсолютно открыто и прозрачно с участием представителей СМИ. Все заседания транслировались в прямом эфире, в условиях повышенного внимания со стороны общественности.

— Несмотря на это суд оставался беспристрастным, руководствуясь исключительно нормами закона и принципами справедливости. Независимость суда и верховенство права – основа правосудия, и никакие внешние обстоятельства не способны поколебать эту позицию. Решение суда основано на всестороннем, полном и объективном рассмотрении дела и отвечает требованиям законности и справедливости, — добавил он.

Ранее сообщалось, какие сроки получили подсудимые.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Подробности происшествия тут.