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    21:29, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    В Западном Казахстане из реки извлекли более 300 туш погибших сайгаков

    В Казталовском районе Западно-Казахстанской области были проведены работы по очистке реки Сарыозен от туш погибших сайгаков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Западном Казахстане из реки извлекли более 300 туш погибших сайгаков
    Фото: природный резерват Бокейорда

    Как сообщил глава территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахымжанов, после получения сообщения о плавающих в реке тушах мертвых сайгаков на место происшествия выехали сотрудники природного резервата «Бөкейорда».

    — Совместно с сотрудниками акимата Караобинского сельского округа и районного отдела по ЧС они извлекли из реки 308 туш мертвых сайгаков. Все они — детеныши, родившиеся в этом году. Они не смогли выбраться из оврага глубиной около 40–50 см. После этого останки были уничтожены методом сжигания на специальной скотомогильной площадке в соответствии с алгоритмом, был составлен протокол, — сообщил Н. Рахымжанов.

    В Западном Казахстане из реки извлекли более 300 туш погибших сайгаков
    Фото: природный резерват Бокейорда

    Руководитель инспекции также отметил, что общественность поднимает вопрос, почему не организовано дежурство в подобных местах. По его словам, сайгаки переходят реку не в одном конкретном месте, а по всей ее протяженности, поэтому выставить дежурных по всему берегу невозможно. Кроме того, через 10–15 дней детеныши подрастут и смогут самостоятельно переправляться через водоем.

    Ранее сообщалось, что в Западном Казахстане утилизировали более 560 туш сайгаков, утонувших в реке.

    Теги:
    ЗКО Регионы Сайгак Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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