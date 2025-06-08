В Западном Казахстане из реки извлекли более 300 туш погибших сайгаков

Как сообщил глава территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахымжанов, после получения сообщения о плавающих в реке тушах мертвых сайгаков на место происшествия выехали сотрудники природного резервата «Бөкейорда».

— Совместно с сотрудниками акимата Караобинского сельского округа и районного отдела по ЧС они извлекли из реки 308 туш мертвых сайгаков. Все они — детеныши, родившиеся в этом году. Они не смогли выбраться из оврага глубиной около 40–50 см. После этого останки были уничтожены методом сжигания на специальной скотомогильной площадке в соответствии с алгоритмом, был составлен протокол, — сообщил Н. Рахымжанов.

Фото: природный резерват Бокейорда

Руководитель инспекции также отметил, что общественность поднимает вопрос, почему не организовано дежурство в подобных местах. По его словам, сайгаки переходят реку не в одном конкретном месте, а по всей ее протяженности, поэтому выставить дежурных по всему берегу невозможно. Кроме того, через 10–15 дней детеныши подрастут и смогут самостоятельно переправляться через водоем.

Ранее сообщалось, что в Западном Казахстане утилизировали более 560 туш сайгаков, утонувших в реке.