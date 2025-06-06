В Западном Казахстане утилизировали более 560 туш сайгаков, утонувших в реке

По словам местных жителей, инцидент произошел неподалёку от зимовки Абдиреш, относящейся к Караобинскому сельскому округу. В районе были обнаружены 157 туш сайгаков, всплывших на поверхность воды.

— Тела животных видны и в других местах. Из этой реки пьёт скот, а сёла вроде Бостандык получают воду из Сарыозена через очистные сооружения. Кто даст гарантию, что она безопасна для здоровья? Необходим всесторонний анализ качества воды, — заявили сельчане.

Информацию о произошедшем подтвердил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахымжанов.

— Сообщение поступило сегодня. О случившемся проинформировано руководство природного резервата «Бөкейорда». На место направлена специальная группа. Это уже не первый случай: на прошлой неделе в этом же районе было утилизировано 562 туши сайгаков, утонувших при попытке пересечь реку. Животные не смогли выбраться на берег, — сообщил он.

Ранее аграрии Акмолинской области предложили объявить ЧС из-за нашествия сайги.