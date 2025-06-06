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    14:19, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    В Западном Казахстане утилизировали более 560 туш сайгаков, утонувших в реке

    В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как сайгаки тонут в реке Сарыозен в Казталовском районе Западно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    киіктердің өлексесі
    Фото: от местных жителей

    По словам местных жителей, инцидент произошел неподалёку от зимовки Абдиреш, относящейся к Караобинскому сельскому округу. В районе были обнаружены 157 туш сайгаков, всплывших на поверхность воды.

    — Тела животных видны и в других местах. Из этой реки пьёт скот, а сёла вроде Бостандык получают воду из Сарыозена через очистные сооружения. Кто даст гарантию, что она безопасна для здоровья? Необходим всесторонний анализ качества воды, — заявили сельчане.

    Информацию о произошедшем подтвердил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахымжанов.

    — Сообщение поступило сегодня. О случившемся проинформировано руководство природного резервата «Бөкейорда». На место направлена специальная группа. Это уже не первый случай: на прошлой неделе в этом же районе было утилизировано 562 туши сайгаков, утонувших при попытке пересечь реку. Животные не смогли выбраться на берег, — сообщил он.

    Ранее аграрии Акмолинской области предложили объявить ЧС из-за нашествия сайги.

    Теги:
    ЗКО Сайгак
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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