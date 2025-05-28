Объявить ЧС из-за нашествия сайги предлагают аграрии Акмолинской области

Необходимые меры поддержки для аграриев, чьи земли расположены на маршрутах миграции сайгаков, обсудили на заседании постоянной комиссии областного маслихата по аграрным вопросам и индустриально-инновационному развитию.

Представители территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира рассказали, что популяции сайги в Акмолинской области встречаются в Атбасарском, Егиндыкольском, Жаксынском, Жаркаинском, Коргалжынском, Астраханском и Целиноградском районах. Резкий рост численности сайги увеличивает риск повреждения сельскохозяйственных угодий. В настоящее время в области сформировано 28 мобильных групп с участием 76 представителей разных ведомств. Работа этих групп стартовала 14 мая. В районах также созданы оперативные штабы.

Отстрел сайги — необходимость?

Генеральный директор ТОО «Ен Дала», директор ТОО «Маншук-АЭ» и депутат областного маслихата Тимур Пшенов выступил за легализацию отстрела сайги, в частности рогачей и сеголеток.

— Если мы миллион сайги изымем, мы накормим людей дешевым бесплатным диетическим мясом. Для чего мы ее сохраняем? Просто чтобы сохранить? В Егиндыкольском районе — 600 тысяч сайги, в Атбасарском — 120 тысяч, она столько не съест, сколько вытопчет, потом как быть? Сегодня нужен регулируемый узаконенный отстрел рогачей и сеголеток. Мы хотя бы научим так их бояться выходить на поля. Сейчас она абсолютно ничего не боится. У нас не хватит ни машин, ни солярки просто так их гонять по полям. Мы должны заниматься посевами или мы должны всю команду снимать и за сайгой гоняться? Сегодня пора кричать SOS и бить тревогу! — заявил Тимур Пшенов.

По его словам, уже собираются подписи для инициирования отстрела, так как другие меры оказались неэффективны: сайга временно уходит с полей, но вскоре возвращается.

Риск эпизоотии и угроза для скота

Тимур Пшенов также предупредил о возможной эпизоотии — массовом заболевании сайги, которое может вспыхнуть через 3–4 месяца из-за высокой концентрации животных на ограниченной территории.

— Такое поголовье в одном месте — болезнь не может не вспыхнуть. И мы завтра будем кусать локти, что было поголовье, могли им воспользоваться, прокормить население, рационально использовать, но будет уже поздно. Сайга будет просто дохнуть, и ее будут сжигать. И это говорю не я, а биологи. И самое страшное, что эта эпизоотия перекинется в конечном итоге на личные подворья и скот людей, — озвучил неутешительный прогноз аграрий.

Аграрии просят защитить урожай

Депутат областного маслихата и руководитель ТОО «Сепе-1» Галымхан Саханов добавил, что помимо регулирования численности сайги необходимо строить защитные заборы вокруг посевов.

— Весной сайга приходит с Бетпакдалы, где водоёмы пересохли, и она не возвращается назад. Нужно решать эту проблему. Кроме того, хозяйствам, пострадавшим от сайги, необходимо продлевать кредиты, — подчеркнул депутат.

По его словам, аграрии «просят встать на колени перед депутатами», так как ситуация с сайгой — это «крик души, отчаяние и слёзы». При хорошей погоде и посевах аграрии уже вынуждены прогнозировать плохой урожай из-за потравы.

Необходима государственная программа защиты посевов

Председатель постоянной комиссии маслихата по аграрным вопросам Абилкайыр Ошакбаев согласился с коллегами о необходимости регулирования численности сайги и отметил, что никто не ведёт точный учёт этих животных.

— В области более 1,5 миллиона сайгаков. Если учесть приплод, цифры удвоятся. На сегодня уже поражено более 700 гектаров посевных площадей — это 700 тысяч тонн зерна. Нет конкретной программы по решению этой проблемы. Получается, приоритет отдан животным, а не человеку, и это катастрофа, — заявил он.

Ошакбаев предложил министерствам экологии и сельского хозяйства разработать программу по защите посевов и мерам по компенсации ущерба от потравы. Также необходимо организовать охрану полей и вернуть сайгу в места их естественного обитания, а в районах с массовыми повреждениями посевов объявить чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что сайга вновь может стать угрозой для будущего урожая в Акмолинской области.

Табуны сайгаков массово заходят на сельхозугодья и уничтожают посевы. Об этом на заседании комитета по аграрным вопросам Мажилиса сообщил руководитель ТОО «Сепе-1» Галымхан Саханов.