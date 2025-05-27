В Акмолинской области бьют тревогу - сайгаки продолжают уничтожать посевы

По его словам, уже пятый год аграрии не могут защитить поля от сайгаков, что ставит под угрозу урожай.

По словам Г. Саханова, в трех районах области сайгаки нанесли миллиарды ущерба на площади свыше 300 тысяч гектаров.

- Аграриям страны необходимо безотлагательное решение этой проблемы, - отметил он.

Фермеры просят найти решение - иначе под ударом окажутся не только их хозяйства, но и продовольственная безопасность.

- У нас в хозяйстве это около 20 тысяч гектаров земли. Пятый день, как 10 экипажей автомобилей и мотоциклов пытаются выгнать животных с полей и сохранить посевы. Люди работают на пределе человеческих возможностей, с рассвета до ночи за рулем, и не видят просвета, - заявил Галымхан Саханов. - Лаву многотысячных сайгаков не останавливают ни машины, ни звуковые сигналы, ни реки. При встрече с ними в поле человека одолевает ужас. Труженики, которые обеспечивают нас хлебом, обязаны сегодня решать проблему государственной важности. Они находятся в отчаянии и видят свое бессилие.

Г. Саханов считает, что пора начать контролировать популяцию сайгаков. В частности, предлагалось изымать из природы взрослых самцов и молодых особей для получения экологически чистого и доступного мяса, а также для реализации производных (дериватов), таких как рога.

Кроме того, Г. Саханов обратился в Минсельхоз с предложением открыть предприятие по выпуску специальных заборов для ограждения полей. Предлагается выдавать фермерам льготные кредиты на такие ограждения.

Еще одна инициатива - ввести систему учета ежегодной миграции сайгаков. Сельхозпроизводителей будут заранее уведомлять о маршрутах передвижения табунов и примерных сроках их прибытия. Это поможет подготовиться к нашествию.

Если же ущерб уже нанесен, Г. Саханов предлагает оформлять официальные акты потравы и предоставлять пострадавшим хозяйствам отсрочку по кредитам с более гибким графиком выплат.

Отметим, что в начале мая на территории обитания Бетпакдалинской, Устюртской и Уральской популяций начался окот сайгаков.

По данным Минэкологии, численность сайгаков в Казахстане достигла 4,1 млн особей.