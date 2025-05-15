В Казахстане начался окот сайгаков

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, в начале мая на территории обитания Бетпакдалинской, Устюртской и Уральской популяций начался окот сайгаков. В этот период инспекторами РГКП ПО «Охотзоопром» организовано круглосуточное дежурство в местах массового окота.

Окот сайгаков продолжится предположительно до конца мая.

Напомним, ранее эксперт из Германии высказался, что оптимальная численность сайгаков, вероятно, выше, чем предполагается. По данным Минэкологии, численность сайгаков в Казахстане достигла 4,1 млн особей.