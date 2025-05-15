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    11:29, 15 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане начался окот сайгаков

    Сайгак — один из самых древних обитателей казахстанской степи. Следует отметить, что сегодня более 98% всей мировой популяции обитает именно в Казахстане, передает агентство Kazinform.

    сайгак
    Фото: Kazinform

    Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан,  в начале мая на территории обитания Бетпакдалинской, Устюртской и Уральской популяций начался окот сайгаков. В этот период инспекторами РГКП ПО «Охотзоопром» организовано круглосуточное дежурство в местах массового окота.

    Окот сайгаков продолжится предположительно до конца мая.

    Напомним, ранее эксперт из Германии высказался, что оптимальная численность сайгаков, вероятно, выше, чем предполагается. По данным Минэкологии, численность сайгаков в Казахстане достигла 4,1 млн особей. 

    Теги:
    Сайгак Минэкологии и природных ресурсов
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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