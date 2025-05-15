Фермеры бьют тревогу: сайга вновь может стать угрозой для будущего урожая в Акмолинской области

Фермеры Акмолинской области обеспокоены по поводу угрозы урожаю из-за массового выхода сайги на посевные площади. Как отметил депутат областного маслихата, директор ТОО «КОРЖЫНКӨЛ-А» Егиндыкольского района Абилкайыр Ошакбаев, наибольшие опасения вызывает ситуация в Целиноградском, Коргалжынском, Егиндикольском, Атбасарском, Астраханском, Жаксынском и Жаркаинском районах.

- В этом году количество сайги значительно превышает прошлогодние показатели. В прошлом году из-за того, что сайга топтала посевы, урожайность пшеницы снизилась у некоторых фермеров. По этой причине они сомневаются, стоит ли в этом году сеять на полях, где могут пойти сайгаки. Как депутат областного маслихата, я получаю многочисленные жалобы со всех уголков области по этому вопросу. По информации, предоставленной фермерами, в указанных районах под угрозой оказались более 600–700 тысяч гектаров посевных площадей, которые могут быть вытоптаны сайгаками. Если оценивать потери, урожайность может снизиться на 60–70 %, а возможно и больше, - поделился Абилкайыр Ошакбаев.

Как считает фермер, принять меры необходимо уже сегодня, иначе повторится ситуация 2023 и 2024-х годов.

- Было постановление по регулированию поголовья сайги в 2023 году. Но вы сами знаете, зоозащитники возмущались, и все было приостановлено. Голоса сельхозников никто не слышит. Говорят дилетанты, что сайга не топчет, не ест пшеницу. В прошлом году я приглашал комиссию и показывал, как они едят и как топчут. Вы только представьте: по полю пять тысяч сайги бежит со скоростью 50 км/ч, и что может остаться после их копыт? В этом году Глава государства озвучивал нашу проблему и просил принять решение. Может, это и решится к осени, но за лето сайга свое дело сделает, все затопчет. Гнать сайгу нельзя – у нее стресс будет, а у фермера, у которого несколько тысяч гектаров потоптано, нет стресса, получается? - добавил Абилкайыр Ошакбаев.

Если никто не обратит внимание на ситуацию, считает фермер, то в скором времени посадки сократятся и люди останутся без работы. Будет дефицит зерна, что отразится на стоимости муки и хлеба. Абилкайыр Ошакбаев предлагает несколько возможных путей решения проблемы. Первый - решить вопрос по урегулированию и популяции поголовья сайгаков по научно биологическому обоснованию.

- Министерству экологии и сельского хозяйства нужно разработать программу по защите от потравы посевов сельхозтоваропроизводителей. Считаю необходимым также инспекции лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК организовать охрану посевов от протравы посевов и совместно с сельхозтоваропроизводителями выгон сайгаков после окота на места обитания или за пределы посевных полей. Также нужно разработать мероприятия и механизм по возмещению суммы ущерба за недополученный урожай по протраве посевов МЭПР РК и МСХ. Если требуется, надо огородить заборами пути перехода сайги на территорию области, - выразил мнение Абилкайыр Ошакбаев.

Напомним, ранее эксперт из Германии высказался, что оптимальная численность сайгаков, вероятно, выше, чем предполагается. По данным Минэкологии, численность сайгаков в Казахстане достигла 4,1 млн особей.