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    20:35, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Единая цифровая платформа, Smart Turmys и call-центр: Канат Бозумбаев поставил задачи по МЭКС

    Вице-премьер Канат Бозумбаев провел заседание проектного офиса по реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, передает агентство Kazinform.

    Канат Бозумбаев провел заседание проектного офиса по реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов
    Фото: Kazinform

    В ходе заседания были рассмотрены План инвестиций на 2025 год и предложения по механизмам реализации пилотных проектов с привлечением рыночного финансирования. Для предотвращения организационных сбоев, вице-премьер поручил разработать инструкцию для субъектов естественных монополий (СЕМ), реализующих «пилотные» проекты.

    Канат Бозумбаев
    Фото: Kazinform

    Далее Канат Бозумбаев поручил ускорить создание электронной платформы закупок СЕМ и отбора EPC-подрядчиков и поставщиков. Профильным госорганам было поручено определить объемы необходимой продукции, проработать механизмы, исключающие все коррупционные риски на этапе отбора.

    Затем вице-премьер поручил создать рабочую группу по запуску единой платформы Smart Turmys и разработке стандартов и технических требований к приборам учета. Персональная ответственность возложена на вице-министра промышленности и строительства и руководителя рабочей группы Жаннат Дубирову.

    С целью обеспечения эффективной коммуникации Канат Бозумбаев поручил запустить call-центр для инвесторов, подрядчиков, отечественных производителей и СЕМ, а также официальный сайт МЭКС для разъяснения национального проекта.

    Персональная ответственность по обеспечению сквозной координации между всеми заинтересованными ведомствами для эффективной реализации нацпроекта возложена на вице-министра национальной экономики Асана Дарбаева.

    Ранее вице-премьер Канат Бозумбаев провел переговоры со старшим вице-президентом компании SUEZ Силвером Делоне и обсудил возможное участие компании в реализации Национального проекта модернизации систем водоснабжения и водоотведения. 

    Напомним, Правительство Казахстана в конце прошлого года утвердило Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) на 2025-2029 годы. На реализацию проекта выделено 13,5 трлн тенге. 

    Теги:
    Правительство РК Канат Бозумбаев ЖКХ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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