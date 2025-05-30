МЭКС: Французская компания заинтересована в модернизации водной инфраструктуры Казахстана
Вице-премьер Канат Бозумбаев провел переговоры со старшим вице-президентом компании SUEZ Силвером Делоне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.
SUEZ — один из мировых лидеров в области экологических услуг и устойчивых инфраструктурных решений, представлен в более чем 40 странах.
На встрече обсуждалось возможное участие компании в реализации Национального проекта модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Сегодня в рамках МЭКС планируется модернизировать 4,7 тыс. км водопроводных и 2,6 тыс. км канализационных сетей по Казахстану.
Поскольку у SUEZ пока нет операционного присутствия в стране, казахстанская сторона предложила компании открыть свое представительство, что стало бы еще одним шагом к долгосрочному сотрудничеству.
В рамках партнерства Канат Бозумбаев подчеркнул важность трансферта технологий по управлению водоснабжением и водоочисткой, включая обучение казахстанских специалистов, а также приоритетность использования local content и поддержки отечественных производителей.
Стороны договорились создать рабочую группу, которая займется проработкой конкретных механизмов взаимодействия.
Напомним, Правительство Казахстана в конце прошлого года утвердило Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) на 2025-2029 годы. На реализацию проекта выделено 13,5 трлн тенге.