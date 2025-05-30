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    16:25, 30 Май 2025 | GMT +5

    МЭКС: Французская компания заинтересована в модернизации водной инфраструктуры Казахстана

    Вице-премьер Канат Бозумбаев провел переговоры со старшим вице-президентом компании SUEZ Силвером Делоне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    МЭКС: Французская компания заинтересована в модернизации водной инфраструктуры Казахстана
    Фото: Правительство РК

    SUEZ — один из мировых лидеров в области экологических услуг и устойчивых инфраструктурных решений, представлен в более чем 40 странах.

    На встрече обсуждалось возможное участие компании в реализации Национального проекта модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Сегодня в рамках МЭКС планируется модернизировать 4,7 тыс. км водопроводных и 2,6 тыс. км канализационных сетей по Казахстану.

    МЭКС: Французская компания заинтересована в модернизации водной инфраструктуры Казахстана
    Фото: Правительство РК

    Поскольку у SUEZ пока нет операционного присутствия в стране, казахстанская сторона предложила компании открыть свое представительство, что стало бы еще одним шагом к долгосрочному сотрудничеству.

    В рамках партнерства Канат Бозумбаев подчеркнул важность трансферта технологий по управлению водоснабжением и водоочисткой, включая обучение казахстанских специалистов, а также приоритетность использования local content и поддержки отечественных производителей.

    Стороны договорились создать рабочую группу, которая займется проработкой конкретных механизмов взаимодействия.

    МЭКС: Французская компания заинтересована в модернизации водной инфраструктуры Казахстана
    Фото: Правительство РК

    Напомним, Правительство Казахстана в конце прошлого года утвердило Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) на 2025-2029 годы. На реализацию проекта выделено 13,5 трлн тенге. 

    Теги:
    Казахстан Правительство РК Франция Сотрудничество Переговоры Канат Бозумбаев
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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