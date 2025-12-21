Соглашения с Японией на $3,7 млрд, День Независимости и огни новогодних елок — обзор недели в РК

17 декабря Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Японию. Это первый визит Касым-Жомарта Токаева в страну восходящего солнца в статусе Главы государства. Он выдался насыщенным и результативным.

Фото: Акорда

Особым протокольным жестом, подчеркнувшим высокий международный статус Главы государства, стало проведение в один день двух официальных приемов — от имени Императора Японии и Премьер-министра страны.

Фото: Акорда

Также состоялась встреча Президента с губернатором Токио. Рассмотрены вопросы развития технологий Smart city и внедрения цифровых решений в городское управление. Делегации подписали меморандум о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии.

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главами крупнейших японских корпораций и отраслевых организаций, включая Mitsui, Rakuten Group, Sumitomo, Komatsu, Hitachi Construction Machinery и JOGMEC, обсудив расширение сотрудничества, в том числе в сфере геологоразведки.

Фото: Акорда

Отдельное внимание Глава государства уделил соотечественникам, работающим и обучающимся в Японии.

Важным интеллектуальным акцентом визита стало выступление Касым-Жомарта Токаева с лекцией «Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир» в университете ООН в Токио.

Фото: Акорда

Президент затронул вопросы глобальной безопасности, реформирования международных институтов и нарастающей ядерной угрозы, призвав к восстановлению стратегического доверия между государствами.

В заключительный день визита Касым-Жомарт Токаев вместе с лидерами стран Центральной Азии принял участие в первом саммите формата «ЦА — Япония» и бизнес-форуме.

Фото: Акорда

Президент Казахстана отдельно остановился на вопросах управления водными ресурсами в регионе.

— За последние 20 лет обеспеченность водой на душу населения в Центральной Азии снизилась почти на 30%. При этом около 70% водных ресурсов являются трансграничными. Продолжающееся обмеление Каспийского моря вызывает большую обеспокоенность, а экологическая катастрофа Арала стала трагическим примером нерационального использования водных ресурсов. Казахстан ценит вклад Японского агентства международного сотрудничества JICA в решение сложных водных проблем Центральной Азии и заинтересован в дальнейшем укреплении взаимодействия с этим авторитетным институтом, — отметил Глава государства.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев предложил создать международную организацию UN Water International Organization и открыть региональный филиал университета ООН в Алматы

По итогам официального визита и бизнес-форума «Центральная Азия — Япония» подписаны более 60 документов на сумму 3,72 млрд долларов между казахстанской стороной и японскими бизнес-структурами.

Фото: Kazinform

Кроме того, Телерадиокомплекс Президента Казахстана и агентство Jiji Press заключили соглашение о сотрудничестве, расширив информационное взаимодействие между странами.

Внимание ведущих японских СМИ к визиту Президента Казахстана подтвердило растущий интерес Токио к партнерству с Астаной и усиливающуюся роль страны в региональной и глобальной повестке.

О том, что сегодня связывает Казахстан и Японию и какие направления способны придать двустороннему сотрудничеству новый импульс, — в аналитическом материале.

Перспективы партнерства, развитие «Среднего коридора», бизнес-инициативы и совместные подходы к глобальным вызовам — в эксклюзивном интервью посла Японии в Казахстане Ясумасы Ииджимы агентству Kazinform.

День Независимости

16 декабря казахстанцы отметили государственный праздник — День Независимости. В этом году исполнилось 34 года со дня обретения страной государственного суверенитета.

Коллаж: Kazinform

Страна демонстрирует лидирующие позиции в сфере занятости молодежи, росте валового внутреннего продукта и уровню тарифов на электроэнергию.

— Этот праздник имеет особое значение для нашего народа, который сделал добровольный и окончательный выбор в пользу суверенного пути развития Казахстана. Уверен, реализуемые ныне масштабные реформы приведут нас к успеху. Неуклонно придерживаясь стратегического курса на всестороннюю модернизацию, мы построим справедливый, сильный, чистый, безопасный Казахстан. Пусть будет вечной наша священная Независимость, — отметил в поздравлении Президент.

Праздничную повестку дополнили и конкретные события. В Астане презентовали уникальное концептуальное издание «Традиции и ценности казахов XXI века».

В Кокшетау ко Дню Независимости открылся многофункциональный спорткомплекс Kokshe Arena, построенный за счет 12 млрд тенге возвращенных активов.

В Алматы символом праздника стала обновленная 200-метровая телебашня. Она засияла в новом свете, став важным элементом современной архитектурной иллюминации.

Энергетическая отрасль и приоритеты

На этой неделе профессиональный праздник отметили работники энергетической отрасли Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что ситуация в энергетике Казахстана существенно стабилизировалась. Выработка электроэнергии выросла на 16 млрд кВт/час, количество технологических нарушений за прошлый отопительный сезон сократилось на 27%. Из зоны повышенного риска вышли девять ТЭЦ, еще три станции перешли в «зеленую» зону. Сегодня энергосистема страны объединяет 237 электростанций с установленной мощностью 25 гигаватт.

Коллаж: Kazinform / Freepik

Глава государства обозначил приоритеты дальнейшего развития энергетической отрасли.

— Важная задача, стоящая перед Правительством и акиматом, модернизация электростанций в Алматы в 2026 году. Это позволит снизить уровень загрязнения воздуха и значительно улучшить экологическую обстановку в городе. Помимо этого, в следующем году необходимо полностью ввести в эксплуатацию электростанции с парогазовыми установками в Кызылординской и Туркестанской областях, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил о запуске программы «Тариф в обмен на инвестиции», о реконструкции не менее 200 объектов и 86 тысяч километров электросетей для формирования энергетической державы с экспортным потенциалом.

Фото: Акорда

За вклад в развитие энергетической отрасли страны Глава государства вручил госнаграды, подчеркнув роль рабочих специалистов в обеспечении базовых условий жизни.

— Без стабильного источника энергии невозможно построить мощное государство. Плоды вашего труда ощущает каждая семья, каждый человек в стране. Обеспечивать светом и теплом каждый дом — это ответственная миссия. Выражаю всем вам искреннюю благодарность за ваш труд, — обратился к энергетикам Президент.

Также в Астане в рамках «Года рабочих профессий» состоялась торжественная церемония вручения специальной премии «Жақсы адам — 2025».

Фото: Jibek Joly

Традиционную награду организовал телеканал Jibek Joly, входящий в состав Телерадиокомплекса Президента РК. Она ежегодно присуждается людям, которые отличились честным трудом, неравнодушными поступками и активной гражданской позицией.

Законодательство

На этой неделе Президент подписал закон, который усиливает административные процедуры и переводит часть споров из гражданского судопроизводства в плоскость административных судов. Одновременно пересматриваются подходы к регулированию работы адвокатов, нотариусов, частных судебных исполнителей и экспертов.

Коллаж: Kazinform

Депутаты Сената одобрили поправки в закон по вопросам открытой информации возврата государству незаконно приобретенных активов, которые направят на реализацию 465 инфраструктурных и социальных проектов в регионах Казахстана.

Кроме того, в Казахстане впервые на национальном уровне утверждены единые сроки эксплуатации автомобильных дорог и элементов дорожной инфраструктуры республиканского и международного значения после ремонта.

Договоры и оплата за поливную воду в Казахстане переходят в онлайн-формат. Биллинговая система позволит в реальном времени отслеживать нагрузку на каналы и выявлять незаконный забор воды. Оплату и подачу заявок планируют интегрировать с мобильными банковскими приложениями.

Промышленные предприятия обязаны перейти на повторное и оборотное использование воды в течение семи лет, включая двухлетний адаптационный период. Ожидается, что к 2030 году доля повторного водопользования вырастет с 13 до 28 процентов. За невыполнение норм предусмотрена ответственность, вплоть до сокращения лимитов водопользования.

К слову, цифровизация и применение инструментов ИИ рассматриваются как механизмы наведения порядка и повышения эффективности управления в социальной сфере. Вице-премьер Аида Балаева, подчеркнула, что отдельные управленцы сегодня подводят систему образования и учительство в целом.

Тем более, что Казахстан ставит перед собой задачу стать полноценным академическим хабом. Страна наладила партнерство с 40 университетами мира и открыла 33 филиала зарубежных вузов.

Системные вопросы сохраняются и в здравоохранении. Наряду с кадровым дефицитом и состоянием инфраструктуры остаются актуальными качество медицинских услуг, а также подходы к профилактике заболеваний и диспансерному наблюдению. Показательным сигналом стало то, что более 4 млн прикрепленных граждан за последние два года не обращались в поликлиники.

Мясо и инфляция: региональный разрез

В Акмолинской, Атырауской областях и Улытау зафиксирован рост инфляции, основным фактором которого остается подорожание продуктов питания. Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что у акиматов есть все инструменты для сдерживания цен, и потребовал активизировать эту работу, несмотря на общее снижение инфляции по стране до 12,4% за последние два месяца.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Правительству поручено ускорить расширение перечня социально значимых продовольственных товаров, уделив особое внимание ценам на мясо. Предложено масштабировать практику продажи удешевленной говядины через крупные торговые сети по всей стране по примеру Астаны.

Высокая чувствительность темы объясняется структурой потребления. Основная доля продовольственных расходов казахстанцев по-прежнему приходится на мясо и мясопродукты — 18,3%, а также на хлеб и крупы — 7,6%. При этом сохраняются заметные региональные различия. Наиболее высокий уровень потребления мяса зафиксирован в Алматы, Жетысуской, Карагандинской и Акмолинской областях — в среднем около 24 кг на человека за квартал. Самые низкие показатели отмечены в Шымкенте, где потребление составляет около 16 кг.

При этом производственные показатели в животноводстве демонстрируют устойчивый рост. За 11 месяцев в Казахстане произведено более миллиона тонн мяса всех видов. Увеличилось поголовье крупного рогатого скота, лошадей, овец, верблюдов и птицы. Производство молока выросло на 5%, яиц — на 1,5%. Общий объем продукции животноводства достиг 3,3 трлн тенге, индекс физического объема составил 103,5%.

Отметим, что в этом году Казахстан полностью выполнил свои обязательства перед ВТО по упрощению процедур торговли. Обеспечена прозрачность доступа к информации, сокращены сроки выпуска товаров, внедрены международные таможенные стандарты, принцип «единого окна» и гарантирована свобода транзита.

Взятки, схемы и реальные сроки

В Актюбинской области за получение взятки осудили акима города Хромтау. Суд признал Сагындыка Шабыкбаева виновным и назначил штраф в размере 11,3 млн тенге. По материалам дела, взятка передавалась через посредника, который также был признан виновным и оштрафован. Оба подсудимых были освобождены прямо в зале суда.

Фото: Татьяна Корякина \ Kazinform

В Шымкенте поставлена точка в деле о массовой незаконной выдаче водительских удостоверений без экзаменов. По делу, в котором фигурировали 15 человек, к реальным срокам приговорили пятерых участников схемы. За 150–400 тысяч тенге права незаконно получили как минимум 500 человек. Главный подозреваемый, бывший руководитель спецЦОНа Жомарт Мурашимов, до суда не дожил.

В Павлодаре завершилось дело с участием известного спортсмена. Бронзовый призер Олимпийских игр Даулет Шабанбай был признан виновным в применении насилия в отношении военнослужащих при проверке документов. Подсудимый признал вину и просил о снисхождении. Суд назначил Шабанбаю три года лишения свободы.

Непогода: закрытые трассы, ЧС и онлайн-обучение

Непогода ударила по регионам Казахстана. Метель, шквалистый ветер, снег, мороз и практически нулевая видимость привели к ограничениям на автодорогах и перебоям в повседневной жизни.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Чтобы не допустить снежных ловушек и дорожно-транспортных происшествий, на республиканских трассах вводят ограничения движения. Экстренные службы работают в круглосуточном режиме.

В нескольких регионах страны временно запретили движение пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями.

Спасатели подчеркивают, что решение о закрытии трасс принимается исключительно из соображений безопасности. При этом водителей, которые выезжают несмотря на действующие ограничения, штрафуют.

В отдельных населенных пунктах последствия непогоды оказались более серьезными. Так, в Конаеве в результате сильного ветра был введен режим ЧС местного масштаба. Повреждены кровли жилых домов и зданий, выведены из строя опоры уличного освещения.

В Западно-Казахстанской области сильный буран оставил без электроснабжения около 16 тысяч абонентов, обрушилась водонапорная башня, в одном из общежитий сорвало крышу. Аварийно-восстановительные работы продолжались несколько дней.

Непогода отразилась и на учебном процессе. В ряде городов страны школьников временно переводят на дистанционный формат обучения.

Синоптики предупреждают, что что обширный циклон продолжит оказывать влияние на большую часть территории страны. Ожидаются снег, метели, усиление ветра и резкое понижение температуры воздуха.

С начала зимы в Казахстане из снежных заносов спасли свыше тысячи человек.

Огни новогодних елок

Города Казахстана официально входят в новогоднюю атмосферу, один за другим зажигая главные символы праздника. В Астане одновременно засверкали более 40 новогодних елок в шести районах города.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Самые высокие, 25-метровые зеленые красавицы установили в районах Нура, Алматы, Сарайшык и Есиль. Главную елку установили возле «Астана Арены». Столица превратилась в единое сказочное пространство «Ертегі Fest» — с бесплатными катками, ледяными горками, фотозонами и концертами. При благоприятной погоде новогодние площадки будут работать до марта.

Праздничную эстафету подхватил Павлодар. Главную елку на центральной площади зажгли под аплодисменты и обратный отсчет тысяч горожан. В этом году привычный декор с орнаментами и юбкой из гирлянд дополнила световая шапка в национальном колорите.

В Талдыкоргане Деды Морозы, Снегурочки и сказочные персонажи прошли парадом, к которому присоединились артисты и жители города.

Эстафету фестиваля «Аяз Ата, Ақшақар — 2025» и зажжение главной елки принял Усть-Каменогорск. В левобережном парке открылась главная резиденция Аяз Ата в стране.

Главные новогоднии елки зажгли в Алматы и Конаеве.

Пока на городских площадях загораются огни, казахстанцы готовят к празднику свои дома. О том, сколько стоят живые и искусственные новогодние елки для украшения интерьера в городах страны, — читайте здесь.

Спорт: от признания на мировой арене до допинг-скандала и важных ожиданий

Спортивная неделя для Казахстана выдалась контрастной и напряженной. На позитивной ноте отметился алматинский «Кайрат».

Фото: Александр Павский/Kazinform

Клуб вошел в рейтинг 500 лучших футбольных команд мира по версии IFFHS и стал единственным представителем Казахстана в престижном списке, который возглавили «Пари Сен-Жермен», «Реал Мадрид» и «Челси».

Неделя принесла и резонансные новости из профессионального бокса. Казахстанского чемпиона мира по версиям WBO и IBF Жанибека Алимханулы исключили из мирового рейтинга The Ring после неблагоприятного результата допинг-теста VADA. Лидером дивизиона стал чемпион WBC Карлос Адамес. Дальнейшая судьба чемпионских поясов Алимханулы будет зависеть от результатов вскрытия пробы B.

Тем временем внимание болельщиков приковано к смешанным единоборствам. Казахстанский боец Асу Алмабаев может войти в топ-5 рейтинга UFC в наилегчайшем весе в случае победы в следующем бою. Решающим станет поединок против бывшего чемпиона промоушена Брэндона Морено, который пройдет 28 февраля в Мехико. Сейчас Алмабаев занимает седьмую строчку рейтинга.

На фоне индивидуальных достижений и ожиданий сборная Казахстана продолжает укреплять позиции на пути к зимним Олимпийским играм. По итогам этапов Кубка мира по конькобежному спорту команда завоевала еще 12 лицензий на Олимпиаду-2026. Окончательный состав определит тренерский штаб, а итоговое количество квот станет известно в конце января. Сами Игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.