Ко Дню Независимости телебашня Алматы засияла в новом свете

Она расположена в Бостандыкском районе на пересечении улиц Сатпаева и Желтоксан.

Фото: акимат Алматы

— Обновленное освещение подчеркнуло уникальную конструкцию одной из самых узнаваемых инженерных доминант города, превратив телебашню в выразительный акцент вечернего облика мегаполиса. Теперь объект стал не только функциональной частью городской инфраструктуры, но и важным элементом современной архитектурной иллюминации Алматы, — отметили в акимате.

Фото: акимат Алматы

В рамках проекта выполнен комплекс работ, включающий монтаж современных световых прожекторов, прокладку новых кабельных линий, а также установку системы интеллектуального управления освещением, позволяющей создавать различные световые сценарии.

Напомним, что летом прошлого года в Алматы засветилась телебашня Кок-Тобе.