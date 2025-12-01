РУ
    Ко Дню Независимости телебашня Алматы засияла в новом свете

    В Алматы ко Дню Независимости Республики Казахстан завершена реализация проекта архитектурной подсветки телевизионной и радиовещательной 200 метровой башни, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Она расположена в Бостандыкском районе на пересечении улиц Сатпаева и Желтоксан.

    Фото: акимат Алматы

    — Обновленное освещение подчеркнуло уникальную конструкцию одной из самых узнаваемых инженерных доминант города, превратив телебашню в выразительный акцент вечернего облика мегаполиса. Теперь объект стал не только функциональной частью городской инфраструктуры, но и важным элементом современной архитектурной иллюминации Алматы, — отметили в акимате.

    Фото: акимат Алматы

    В рамках проекта выполнен комплекс работ, включающий монтаж современных световых прожекторов, прокладку новых кабельных линий, а также установку системы интеллектуального управления освещением, позволяющей создавать различные световые сценарии.

    Напомним, что летом прошлого года в Алматы засветилась телебашня Кок-Тобе. 

