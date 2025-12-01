Ко Дню Независимости телебашня Алматы засияла в новом свете
В Алматы ко Дню Независимости Республики Казахстан завершена реализация проекта архитектурной подсветки телевизионной и радиовещательной 200 метровой башни, передает агентство Kazinform.
Она расположена в Бостандыкском районе на пересечении улиц Сатпаева и Желтоксан.
— Обновленное освещение подчеркнуло уникальную конструкцию одной из самых узнаваемых инженерных доминант города, превратив телебашню в выразительный акцент вечернего облика мегаполиса. Теперь объект стал не только функциональной частью городской инфраструктуры, но и важным элементом современной архитектурной иллюминации Алматы, — отметили в акимате.
В рамках проекта выполнен комплекс работ, включающий монтаж современных световых прожекторов, прокладку новых кабельных линий, а также установку системы интеллектуального управления освещением, позволяющей создавать различные световые сценарии.
Напомним, что летом прошлого года в Алматы засветилась телебашня Кок-Тобе.