20:38, 20 Декабрь 2025 | GMT +5
Какие дороги закрыты к этому часу в Казахстане
В нескольких регионах страны с 20:00 введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, передает агентство Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».
Северо-Казахстанская область
- «Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск-гр.РФ (п/п Жана жол)» км 341-473,492-522 (уч. гр. Акмолинской обл. — с. Бесколь, от Мамлютского кольца до гр.РФ (п/п Жана жол);
- «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай» с обходом гр.РФ (п.п Кайрак) км 729-856 уч. от гр. Костанайской обл. — гр.Акмолинской области;
- «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 595-946 (уч. гр. Акмолинской обл. — с. Бесколь);
- «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (п/п Бидайык)» км 50-280 (уч. гр.Акмолинской обл. — гр РФ (п/п «Бидайык»);
- «Кокшетау-Рузаевка» км 61-196 (уч. гр. Акмолинской обл. — с. Рузаевка);
- «Костанай -Мамлютка» км 226-406 (уч. границы с Костанайской обл. — г. Мамлютка);
- «г.Петропавловск-Соколовка-гр.РФ (п/п Кызыл Жар) км 11-73 (уч. г. Петропавловск до гр.РФ;
- «Петерфельд — Архангельское — Новокаменка — автомобильная дорога „Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 0-31 (уч. с. Петерфельд — с. Новокаменка);
- «Булаево — Возвышенка — Молодогвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское» км 0-228 (уч. г. Булаево -с.Рощинское);
- «Рощинское — Корнеевка — Волошинка» км. 0-87 (уч. с. Рощинское — с. Волошинка);
- «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево» км 0-119 (уч. с. Волошинка — с. Тимирязево);
- «Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра» км 0-24;
- «Тимирязево-Сарыколь-гр. Костанайской обл.» км 0-32 (уч. с. Тимирязево —гр. Костанайской обл.);
- «гр РФ (п/п Каракога)-Петропавловск» км 0-120 (уч. от гр РФ (п/п Каракога) — г. Петропавловск).
Области Улытау
- «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 138-252 (уч. п.Улытау-гр.Костанайской обл.).
Костанайская область
- «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 8-232км (уч. от г. Тобыл до гр. Акмолинской области);
- «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай» (с обходом)-гр.РФ (п.п.) Кайрак) км 555-729(уч. от г. Тобыл —до гр. Северо-Казахстанской области);
- «Астана- Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай» (с обходом п. п. Кайрак) км 539-318(от г. Тобыл до п.Карабалык);
- «Костанай-Рудный-Денисовка-Комсомольское-Карабутак» км 234-501(уч. от гр. Актюбинской обл до г. Рудный);
- «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 340-377 (уч. от г. Аркалык до гр.Акмолинской обл);
- «Мамлютка-Костанай» км 403-180 (уч. от п.Заречный до гр.Северо-Казахстанской обл);
- «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» 252-339 км (уч. от гр. Улытауской области);
- «Подьезд к с. Мариновка» 0-9км;
- «Житикара — Мюктыколь — гр РФ» 35-137 км;
Акмолинская область
- «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 377-595, (уч. г. Костанай- п. гр. СКО);
- «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, (уч. гр.Костанайской обл.-п.Сурган протяженность);
- «Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-82, (уч. п. Жаксы- Бузулук км. 82);
- «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ (п/п Кайрак)» км. 856-915, (уч. гр.СКО-п.Жаксы);
- «Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — гр. РФ (п/п Жана жол)» км. 304-341, (уч. г. Кокшетау-гр. СКО);
- «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидаикский-гр.РФ (п/п Бидайык)» км. 14-50, уч. г. Кокшетау-гр.СКО (Кокшетау-Омск);
- «Кокшетау-Рузаевка» км. 0-61, (уч. г. Кокшетау-гр. СКО);
- «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 377-536 (уч. гр. Костанайской области -с. Бузулук).
Ориентировочное время открытия дорог — 21 декабря в 11:00.
Ранее сообщалось о закрытии дорог из-за непогоды в Кызылординской и Актюбинской областях.
Напомним, на 21 декабря синоптики объявили почти по всему Казахстану штормовое предупреждение.