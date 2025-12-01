Низовая метель: штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану

В области Абай ожидаются снег, метель, гололед, на севере, востоке области сильный снег. На севере, юге, в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидаются снег, на севере области небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный с переходом на юго-западный ночью и утром на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Актюбинской области ожидается небольшой снег, низовая метель, гололед.

Днем в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег. Ночью на юге, в горных районах области ожидается гололед, днем гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед, днем на севере, востоке области сильный снег. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на юго-востоке, севере области порывы 15-18 м/с.

Ночью на юге, в горных районах, днем на севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. Временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, ночью и утром порывы 23 м/с.

Днем на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается сильный снег. Временами ожидается гололед. На юге, востоке, в горных районах области туман. На востоке, в горных районах области низовая метель. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

Ночью Карагандинской области ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке, юге области снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северный с переходом на юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На востоке, в центре области туман. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед.

Ночью на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер северный с переходом на юго-западный ночью на юго-востоке области, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге, западе, в горных районах области низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-восточный ночью и утром на горных перевалах области 15-20 м/с.

Ночью в области Улытау ожидаются снег, низовая метель, днем на юге, востоке области снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области туман.

Ранее сообщалось о закрытии трасс в трех регионах Казахстана из-за непогоды.