    18:45, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили на трассах в трех регионах Казахстана

    Из-за ухудшения погоды вводится ограничение движения на нескольких участках трасс по Казахстану, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

    20 декабря в 18:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на следующих автодорогах.

    Актюбинская область

    • «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 965-1240 (уч. п.Карабутак — гр.Кызылординской обл.);

    Кызылординская область

    • «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1240-1362 (уч. гр.Актюбинской обл. — г. Арал);

    Ориентировочное время открытия движения — 21 декабря в 08:00.

    Костанайская область

    • на участке автодороги «Костанай-Рудный-Денисовка-Комсомольское-Карабутак» км 5-234 (уч. с. Карабутак-гр.Костанайской обл.).

    Ранее дороги уже закрывали из-за непогоды в Кызылординской и Актюбинской областях.

