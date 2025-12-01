Движение ограничили на трассах в трех регионах Казахстана

20 декабря в 18:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на следующих автодорогах.

Актюбинская область

«Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 965-1240 (уч. п.Карабутак — гр.Кызылординской обл.);

Кызылординская область

«Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1240-1362 (уч. гр.Актюбинской обл. — г. Арал);

Ориентировочное время открытия движения — 21 декабря в 08:00.

Костанайская область

на участке автодороги «Костанай-Рудный-Денисовка-Комсомольское-Карабутак» км 5-234 (уч. с. Карабутак-гр.Костанайской обл.).

Ранее дороги уже закрывали из-за непогоды в Кызылординской и Актюбинской областях.