    11:45, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дороги закрыли в двух регионах Казахстана из-за непогоды

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана в этому часу, передает агентство Kazinform.

    зима метель закрытие трассы қыс боран жол жабылуы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    20 декабря в 11:30 в связи с ухудшением погодных условий вводятся ограничения движения для всех видов автотранспорта на следующих республиканских автодорогах:

    Кызылординская область:
    - на автомобильной дороге «Граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР» км. 1240-1806 (граница Актюбинской области - г. Кызылорда);

    Актюбинская область:
    - на автомобильной дороге «Граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР» км. 1153-1240 (п. Иргиз - граница Кызылординской области);

    Ориентировочное время открытия дорог – 20 декабря 2025 года в 21:00.

    Ранее сообщалось о ситуации на трассах в стране по состоянию на 08:00.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
