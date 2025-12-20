Дороги закрыли в двух регионах Казахстана из-за непогоды

20 декабря в 11:30 в связи с ухудшением погодных условий вводятся ограничения движения для всех видов автотранспорта на следующих республиканских автодорогах:

Кызылординская область:

- на автомобильной дороге «Граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР» км. 1240-1806 (граница Актюбинской области - г. Кызылорда);

Актюбинская область:

- на автомобильной дороге «Граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР» км. 1153-1240 (п. Иргиз - граница Кызылординской области);

Ориентировочное время открытия дорог – 20 декабря 2025 года в 21:00.

Ранее сообщалось о ситуации на трассах в стране по состоянию на 08:00.