Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 20 декабря

По данным нацкомпании, в 08:00 20 декабря 2025 года в связи со стабилизацией погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Актюбинская область:



- на участке автодороги «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» км. 5-234 (участок село Карабутак – граница Костанайской области);



Костанайская область:

- на участке автодороги «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» км. 234-501 (участок граница Актюбинской области – город Рудный).

Ограничение движения

19 декабря 2025 года в 13:30 в Акмолинской области связи с ухудшением погодных условий, а именно понижением температуры, верховым снегом, гололедом, введено изменение скоростного режима с 110 км/час на 80 км/час для всех видов автотранспорта:

- на участке автодороги республиканского значения «KАZ02 Астана-Кокшетау (с обходом)-Петропавловск - граница РФ (п/п Жана Жол)» км 19-231 (город Астана – город Щучинск);

- на участке автодороги республиканского значения ««KAZ 01 «Астана-Караганды-Алматы», км 30-92 (поселок Жибек-Жолы – станция Анар).

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий действует ограничение движения на трассе в Восточно-Казахстанской области. С 5 ноября 2025 года в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 46-66, участок село Северное-город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Закрыто для всех видов транспорта

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Альтернативное движение в сторону Астаны будет осуществляться через ТР Береке «Калкаман-Аксу». Въезд в Калкаман со стороны города Павлодара будет осуществляться через ТР Баянаул.

Также 19 декабря 2025 года в 22:15 в связи с ухудшением погодных условий в области Жетысу введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Ушарал-Достык-граница КНР» км 84-164 (поселок Коктума – станция Достык).

Ориентировочное время открытия дороги – 20 декабря 2025 года в 14:00.

По данным синоптиков, с 20 по 22 декабря на большей части республики пройдет снег, метель, на северо-западе, севере, востоке и в центре РК ожидается сильный снег, на западе и южных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега, в горных районах юга и юго-востока Казахстана – сильный снег.



