    17:52, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Снег, метели и морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

    В ближайшие трое суток, с 20 по 22 декабря, казахстанцев ожидают резкие колебания погодных условий, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    погода, боран, метель, дорога
    Фото: Агибай Аяпбргенов / Kazinform

    — На большей части республики пройдет снег, метель, на северо-западе, севере, востоке и в центре РК ожидается сильный снег, на западе и южных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега, в горных районах юга и юго-востока Казахстана — сильный снег, — сообщают синоптики.

    В целом по стране ожидаются туман, гололед и усиление ветра.

    Что касается температурного фона, по данным синоптиков, на северо-западе, севере, востоке и в центре страны температура воздуха будет резко колебаться от 0-5 до 18-30 градусов мороза, а в Костанайской и Северо-Казахстанской областях ожидаются морозы до 33-35 градусов. На остальной территории значительных изменений по температуре не ожидается.

    Махаббат Сыздыкова
    Автор
