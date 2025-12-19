Снег, метели и морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

— На большей части республики пройдет снег, метель, на северо-западе, севере, востоке и в центре РК ожидается сильный снег, на западе и южных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега, в горных районах юга и юго-востока Казахстана — сильный снег, — сообщают синоптики.

В целом по стране ожидаются туман, гололед и усиление ветра.

Что касается температурного фона, по данным синоптиков, на северо-западе, севере, востоке и в центре страны температура воздуха будет резко колебаться от 0-5 до 18-30 градусов мороза, а в Костанайской и Северо-Казахстанской областях ожидаются морозы до 33-35 градусов. На остальной территории значительных изменений по температуре не ожидается.