В Конаеве зажгли главную елку

Торжественное мероприятие прошло на центральной площади города с участием акима города Асхата Бердиханова и воспитанников детского дома. На праздник собрались более 15 тысяч жителей и гостей города.

Фото: акимат Конаева

По информации акимата, на праздничной сцене выступили как местные артисты, так и приглашенные исполнители — Сырым Исабаев, Дана Кентай, а также группа Atlantis Live Band. Кульминацией вечера стал яркий фейерверк, ознаменовавший начало новогодних торжеств.

Фото: акимат Конаева

Отметим, что к праздникам были украшены центральная площадь, городские парки и основные улицы Конаева.

Ранее главные новогодние елки уже зажгли в Павлодаре, Талдыкоргане, Алматы и Астане.