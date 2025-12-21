РУ
    03:15, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Конаеве зажгли главную елку

    В Конаеве зажгли главную новогоднюю елку высотой 20 метров, передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: акимат Конаева

    Торжественное мероприятие прошло на центральной площади города с участием акима города Асхата Бердиханова и воспитанников детского дома. На праздник собрались более 15 тысяч жителей и гостей города.

    а
    Фото: акимат Конаева

    По информации акимата, на праздничной сцене выступили как местные артисты, так и приглашенные исполнители — Сырым Исабаев, Дана Кентай, а также группа Atlantis Live Band. Кульминацией вечера стал яркий фейерверк, ознаменовавший начало новогодних торжеств.

    а
    Фото: акимат Конаева

    Отметим, что к праздникам были украшены центральная площадь, городские парки и основные улицы Конаева.

    Ранее главные новогодние елки уже зажгли в Павлодаре, Талдыкоргане, Алматы и Астане

