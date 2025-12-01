Главную елку зажгли на центральной площади Павлодара

Праздник зажжения елки начался с дискотеки. Павлодарцы отмечают, что погода не подвела. Не смотря на ветер и снегопад, который шел весь день, теплая погода компенсировала все в полном объеме.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

На площади собрались тысячи горожан, которые все вместе дали отсчет зажжению новогодней елки. В этом году ее заметно преобразили, добавив к уже имеющимся орнаментам и юбке из гирлянд на макушку яркую шапку.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

На торжественной церемонии не обошлось без участия Деда мороза и Снегурочки. Выступили артисты павлодарской областной филармонии, а специальным гостем стал Мирас Жугунусов.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

Со сцены позвучали известные новогодние песни.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

К слову, в преддверии праздника зажжения елки акимат Павлодара объявил конкурс на самую большую елочную игрушку. В итоге участие приняли различные организации, школы и дошкольные учреждения, а также индивидуальные авторы, которые представили рождественский венок, часы, избушку на курьих ножках, санту в трубе, снеговика, шишку, сияющего оленя. Участников наградили подарками.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

Напомним, ранее сообщалось, что новогоднее оформление Павлодара обошлось в 8 раз дешевле, чем годом ранее. Объяснили это тем, что большинство атрибутики будут использовать из того, что уже имеется.

Отметим, что в январе 2024 года главную елку Павлодара снесло ураганным ветром. Новую приобретать при этом не стали.