РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:17, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Главную елку зажгли на центральной площади Павлодара

    Торжественная церемония зажжения елки прошла сегодня на центральной площади с участием главных героев праздника - Деда мороза и Снегурочки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: Артём Викторов / Kazinform

    Праздник зажжения елки начался с дискотеки. Павлодарцы отмечают, что погода не подвела. Не смотря на ветер и снегопад, который шел весь день, теплая погода компенсировала все в полном объеме. 

    п
    Фото: Артём Викторов / Kazinform

    На площади собрались тысячи горожан, которые все вместе дали отсчет зажжению новогодней елки. В этом году ее заметно преобразили, добавив к уже имеющимся орнаментам и юбке из гирлянд на макушку яркую шапку. 

    п
    Фото: Артём Викторов / Kazinform

    На торжественной церемонии не обошлось без участия Деда мороза и Снегурочки. Выступили артисты павлодарской областной филармонии, а специальным гостем стал Мирас Жугунусов.

    п
    Фото: Артём Викторов / Kazinform

    Со сцены позвучали известные новогодние песни.

    п
    Фото: Артём Викторов / Kazinform

    К слову, в преддверии праздника зажжения елки акимат Павлодара объявил конкурс на самую большую елочную игрушку. В итоге участие приняли различные организации, школы и дошкольные учреждения, а также индивидуальные авторы, которые представили рождественский венок, часы, избушку на курьих ножках, санту в трубе, снеговика, шишку, сияющего оленя. Участников наградили подарками. 

    п
    Фото: Артём Викторов / Kazinform

    Напомним, ранее сообщалось, что новогоднее оформление Павлодара обошлось в 8 раз дешевле, чем годом ранее. Объяснили это тем, что большинство атрибутики будут использовать из того, что уже имеется. 

    Отметим, что в январе 2024 года главную елку Павлодара снесло ураганным ветром. Новую приобретать при этом не стали. 

    Теги:
    Праздник Павлодар Новый год Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают