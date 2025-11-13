Новогоднее оформление в Павлодаре обойдется в восемь раз дешевле, чем годом ранее

В акимате Павлодара сообщили, праздничное оформление с прошлого сезона сохранили в исправном состоянии и оно будет в полной мере использоваться при украшении города к предстоящему Новому году.

— На центральной площади запланированы два катка, ледовый городок на месте спуска набережной по улице Естая. Также планируется заливка 22 хоккейных кортов в микрорайонах города и установка 10 площадок для катания. В рамках праздничного оформления предусмотрено установка трех искусственных хвойных елок, пяти металлических конструкций в виде елки, а также размещение около 400 декоративных элементов по городу: мини искусственных елок, подвесных украшений на деревьях, светильников. На все мероприятия и оформление города выделено 23 миллиона тенге, — сообщили в акимате города Павлодара.

Стоит отметить, в 2024 году на новогодние мероприятия в Павлодаре было выделено 190 миллионов тенге. В этом году объем финансирования в 8 раз меньше.

Ожидается, что в зимний период на ледовых кортах и лыжных базах города пройдут соревнования по зимним видам спорта — биатлону, бегу на лыжах, лыжным гонкам, фигурному катанию, фристайлу-акробатике и хоккею с шайбой.

Во второй половине декабря на центральной площади города будут зажжены огни главной елки, а для жителей и гостей города будет организована новогодняя праздничная программа. Меж тем, в акимате Аксу сообщили, что на оформление предусмотрены средства в размере 3,4 миллиона тенге. Эти деньги пойдут на установку елок, монтаж светильников и другие отделочные работы.

