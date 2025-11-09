РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:45, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    80 млн тенге потратят на новогоднее оформление Костаная

    В Костанае готовятся к встрече Нового года: на украшение города выделено 80 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    елка
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Как сообщили в акимате города, в текущем году заключен договор на сумму 80 млн тенге. К слову, прошлом года эта сумма составляла 96 млн тенге.

    Средства направлены на строительство ледового городка, установку и обслуживание малых архитектурных форм, а также их демонтаж в 2025 году. Все работы планируется завершить в период с 1 по 25 декабря, демонтаж — в январе следующего года.

    На центральных площадках Костаная появятся традиционные ледовые фигуры — Дед Мороз, Снегурочка, символ года, а также три ледяные горки, два катка с ограждением и иллюминацией, и лабиринт с подсветкой.

    Кроме того, запланировано художественное оформление городских фонтанов с использованием декоративной сетки (6 штук), установка пяти искусственных елей и световых растяжек.

    Как и в прошлые годы, в Костанае будет установлено пять новогодних елей:

    • в жилом массиве «Кунай»,

    • на бульваре Жастар (мкр. КСК),

    • в парке Керуен (мкр. Аэропорт),

    • на площадке у Дворца Жастар Сарайы (мкр. Юбилейный),

    • и главная елка — на площади перед областным акиматом.

    а
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    В акимате подчеркнули, что праздничный инвентарь используется повторно, что позволяет экономить бюджетные средства.

    Что касается праздничной программы, то торжественное открытие новогоднего сезона традиционно начнется с церемонии зажжения главной елки на площади перед областным акиматом. 

    Сейчас идет работа над формированием окончательного плана — с уточнением дат и времени проведения. Утвердить его планируют в начале декабря.

    В других регионах страны также начались подготовительные работы: например, в Усть-Каменогорске на подготовку к Новому году выделят 70 млн тенге.

    О том, будут ли казахстанцы отдыхать 31 декабря — прокомментировали в Министерстве труда и соцзащиты. По их словам, пока такое предложение не рассматривается.

    Теги:
    Бюджет Праздник Регионы Костанай Новый год
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают