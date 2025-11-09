80 млн тенге потратят на новогоднее оформление Костаная

Как сообщили в акимате города, в текущем году заключен договор на сумму 80 млн тенге. К слову, прошлом года эта сумма составляла 96 млн тенге.

Средства направлены на строительство ледового городка, установку и обслуживание малых архитектурных форм, а также их демонтаж в 2025 году. Все работы планируется завершить в период с 1 по 25 декабря, демонтаж — в январе следующего года.

На центральных площадках Костаная появятся традиционные ледовые фигуры — Дед Мороз, Снегурочка, символ года, а также три ледяные горки, два катка с ограждением и иллюминацией, и лабиринт с подсветкой.

Кроме того, запланировано художественное оформление городских фонтанов с использованием декоративной сетки (6 штук), установка пяти искусственных елей и световых растяжек.

Как и в прошлые годы, в Костанае будет установлено пять новогодних елей:

в жилом массиве «Кунай»,





на бульваре Жастар (мкр. КСК),





в парке Керуен (мкр. Аэропорт),





на площадке у Дворца Жастар Сарайы (мкр. Юбилейный),





и главная елка — на площади перед областным акиматом.





Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

В акимате подчеркнули, что праздничный инвентарь используется повторно, что позволяет экономить бюджетные средства.

Что касается праздничной программы, то торжественное открытие новогоднего сезона традиционно начнется с церемонии зажжения главной елки на площади перед областным акиматом.

Сейчас идет работа над формированием окончательного плана — с уточнением дат и времени проведения. Утвердить его планируют в начале декабря.

В других регионах страны также начались подготовительные работы: например, в Усть-Каменогорске на подготовку к Новому году выделят 70 млн тенге.

О том, будут ли казахстанцы отдыхать 31 декабря — прокомментировали в Министерстве труда и соцзащиты. По их словам, пока такое предложение не рассматривается.