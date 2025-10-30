РУ
    08:31, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Усть-Каменогорск выделит 70 миллионов тенге на новогоднее настроение

    За окном осень, а в Усть-Каменогорске уже задумались о встрече Нового года — на праздничное оформление города предусмотрено 71,5 млн тенге, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Новый год
    Фото: unsplash

    Согласно данным портала государственных закупок, отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города ищет подрядчика, который займется праздничным оформлением улиц и площадей.

    Главная елка, как и прежде, появится на площади Республики. Здесь же установят световые инсталляции и украсят фонтан. Интерактивные ели засверкают на Комсомольском острове и вдоль реки Комендантка. После праздников все конструкции аккуратно демонтируют.

    Кроме традиционных украшений, в этом году появятся и новые элементы. Среди них — две световые композиции с цифрами «2026». Одну установят у Дома дружбы, вторую — в 19-м микрорайоне.

    Подрядчику также предстоит создать фотозоны и яркие световые арки в популярных местах отдыха горожан. В акимате отметили, что оформление должно быть современным, безопасным и создать праздничное настроение для всех жителей Усть-Каменогорска.

    Напомним, в прошлом году оформление города обошлось бюджету в 50 млн тенге.

     

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Усть-Каменогорск Новый год
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
