РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:36, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 40 новогодних елок зажглись одновременно в шести районах Астаны

    В столице также открылись бесплатные катки, ледяные горки и фотозоны, на главных площадках города прошли концерты, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 40 новогодних елок зажглись одновременно в шести районах Астаны
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Праздник стартовал в едином сказочном стиле «Ертегі Fest».

    Более 40 новогодних елок зажглись одновременно в шести районах Астаны
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    Самые высокие 25-метровые зеленые красавицы установили в районах Нура, Алматы, Сарайшык и Есиль. А главная елка Астаны расположилась у стадиона «Астана Арена».

    Зажглась красивая новогодняя елка сегодня и в Центральном парке. 

    — Все наши елки и малые архитектурные формы мы используем с прошлого года, но в этом провели реставрацию, обновили дизайн праздничных украшений. Для жителей и детей организованы каток, горки и фуд-корты с горячими напитками. В каждом районе столицы — несколько праздничных площадок. Елки и катки также установлены в Ботаническом саду, парке «Жетысу», жилом массиве «Багыстан» и на улице Қазақ радиосы. При благоприятных погодных условиях все они будут работать до марта, — сообщил заместитель акима столичного района «Есиль» Бахытжан Алдауов.

    Более 40 новогодних елок зажглись одновременно в шести районах Астаны
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Финансирование оформления столицы осуществляется из бюджета местного исполнительного органа, а также за счет спонсорских средств. Районными акиматами на работы по зимнему оформлению выделено 365 миллионов тенге.

    Более 40 новогодних елок зажглись одновременно в шести районах Астаны
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform
    Более 40 новогодних елок зажглись одновременно в шести районах Астаны
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform
    Более 40 новогодних елок зажглись одновременно в шести районах Астаны
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform
    Более 40 новогодних елок зажглись одновременно в шести районах Астаны
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    Ранее мы писали о том, что более 40 новогодних елок одновременно зажгутся в Астане 19 декабря.

    Теги:
    Праздник Астана Новый год Елки
    Азиза Закумбаева
    Азиза Закумбаева
    Автор
    Сейчас читают