Более 40 новогодних елок зажглись одновременно в шести районах Астаны

Праздник стартовал в едином сказочном стиле «Ертегі Fest».

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Самые высокие 25-метровые зеленые красавицы установили в районах Нура, Алматы, Сарайшык и Есиль. А главная елка Астаны расположилась у стадиона «Астана Арена».

Зажглась красивая новогодняя елка сегодня и в Центральном парке.

— Все наши елки и малые архитектурные формы мы используем с прошлого года, но в этом провели реставрацию, обновили дизайн праздничных украшений. Для жителей и детей организованы каток, горки и фуд-корты с горячими напитками. В каждом районе столицы — несколько праздничных площадок. Елки и катки также установлены в Ботаническом саду, парке «Жетысу», жилом массиве «Багыстан» и на улице Қазақ радиосы. При благоприятных погодных условиях все они будут работать до марта, — сообщил заместитель акима столичного района «Есиль» Бахытжан Алдауов.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Финансирование оформления столицы осуществляется из бюджета местного исполнительного органа, а также за счет спонсорских средств. Районными акиматами на работы по зимнему оформлению выделено 365 миллионов тенге.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Ранее мы писали о том, что более 40 новогодних елок одновременно зажгутся в Астане 19 декабря.