Более 40 новогодних елок одновременно зажгутся в Астане 19 декабря

Жителей и гостей Астаны ждёт настоящая зимняя сказка с иллюминацией, тематическими инсталляциями, ледовыми развлечениями и уютными общественными пространствами.

Монтажные работы по обустройству катков, горок, МАФов, фотозон и других элементов стартовали в начале декабря. Работы будут завершаться поэтапно во второй декаде декабря.

19 декабря в 18:00 часов одновременно в шести районах столицы зажгутся более 40 новогодних елок. На всех локациях ожидается множество развлечений: ледовые катки, горки, малые архитектурные формы, фотозоны и многое другое. C 17:30 часов на всех основных локациях будут проходить концертные программы.

В районе Нура новогодние елки будут зажжены на 11 локациях.

25-метровая елка района будет установлена на парковке стадиона «Астана Арена». Для жителей и гостей столицы здесь подготовлена праздничная программа, а также организованы новогодние развлечения, включая катки, ледяные горки и фотозоны. С 17:30 на данной локации будет проходить концертная программа и интерактивы для детей, до начала зажжения елки пройдет дрон-шоу.

В Центральном парке обустроен круговой каток протяженностью 213 метров, предусмотрены ледяные горки и фотозоны, установлены малые архитектурные формы, в том числе арка с бантом, карета и световая инсталляция «Семья медведей». У центрального входа в парк размещена 24-метровая новогодняя елка, которая также засияет огнями 19 декабря.

В парке Ғашықтар установлены торговые павильоны и каток, смонтированы световые арки, выполнено праздничное оформление скульптурной композиции «Счастье мое», а также размещены тематические малые архитектурные формы в виде оленей, зайцев, медведей, камина и кареты.

По аллее на улице Айтеке би и в парке «Бухарест» установлены световые инсталляции и фотозоны, включая композиции «Пряничные человечки», «Домики», «Семья оленей», «Игрушка», а также малые архитектурные формы «Девочка и мальчик» и «Сказочный шар», где жители и гости города смогут сделать памятные фотографии.

В жилом массиве «Уркер» планируется открытие катка и снежных горок, здесь установлены малые архитектурные формы в виде подарков, паровозиков и качелей-коньков. Территорию украшает новогодняя елка.

Кроме того, в этот день новогодние елки высотой от 7 до 14 метров засияют на прилегающих территориях торгово-развлекательных центров «Green Mall», «Сарыарка», «Keruen City», «Азия Парк», «Хан Шатыр» и других.

В районе Алматы новогодние елки зажгутся в четырёх локациях, каждая из которых оформлена в сказочной атмосфере.

На набережной реки Акбулак будет установлена 25-метровая елка, на территории появятся тематические малые архитектурные формы, установлены фигуры гномов и зайчиков, декоративный камин, сундуки, световые деревья и фотозоны с рамками, создающие тёплую и волшебную атмосферу для прогулок и памятных фотографий. В день зажжения елок на данной территории пройдет праздничный салют.

В центральной части парка «Жерұйық» обустроен круговой каток диаметром 80 метров, предусмотрены установка ледяной горки и оформление двух живых елей. При входе в парк размещена малая архитектурная форма «2026», установлены световые фотозоны, два световых замка, выполнено декоративное световое оформление сцены.

На баскетбольной площадке «Колизей» по улице Кажымукана Мунайтпасова установлена новогодняя елка, тематические малые архитектурные формы в стиле мультфильма «Холодное сердце», включая карету, две декоративные свечи, фигуры снеговика и Эльзы. По проспекту Кошкарбаева, 80/1 размещены елка, световые арки, декоративные шары и фигуры животных, здесь также будет работать ледяная горка.

В жилом массиве «Железнодорожный» района Алматы также будет создана праздничная локация: установят новогоднюю ёлку, ледяную горку и тематические малые архитектурные формы.

В районе Есиль главной локацией для массовых гуляний традиционно станет территория ЭКСПО, где будут установлены каток, горка и 22-метровая елка. Также праздничные новогодние елки будут установлены в Ботаническом саду, парке «Жетісу», вдоль улицы Қазақ радиосы и в жилом комплексе «Бағыстан». Кроме того, новогодними украшениями будет оформлена живая ель в сквере «Керуен».

Ледяные горки появятся в жилом массиве «Пригородный» и на территории жилого комплекса «Бағыстан», а также каток и горка будут организованы в парке «Жетісу».

В Ботаническом саду установлена 25-метровая новогодняя елка, а территория вокруг будет украшена световым оформлением.

Малые архитектурные формы и новогодние световые инсталляции украсят популярные общественные пространства района, включая территорию вокруг монумента «Байтерек», бульвар Нур Жол, проспект Мангилик Ел, Линейный парк и сквер «Улытау».

В районе Сарайшык на площади монумента «Қазақ Елі» будет установлена новогодняя елка высотой 25 метров. Территория площади оформляется в формате сказочной праздничной страны, где жители и гости столицы смогут сделать памятные фотографии на фоне световых украшений. Здесь будут размещены тематические фотозоны и малые архитектурные формы, включая композиции «Санта на санях», «Пряничный домик», «Мастерская Санты» и другие элементы праздничного декора.

У железнодорожного вокзала «Нұрлы Жол» и на аллее рабочих профессий будут установлены новогодние елки высотой 20 метров. На данных локациях также предусмотрены фотозоны, малые архитектурные формы, световые инсталляции и ледяная горка, что создаст дополнительные возможности для зимнего отдыха горожан. На Аллее рабочих профессий также устанавливается ледовый каток.

Праздничное оформление будет представлено и на других общественных пространствах района, включая Президентский парк, улицу Ш. Қалдаяқова, Парк мира и согласия, территорию жилого комплекса Bravo Family, а также улицу Ахмета Байтурсынова. Здесь будут установлены новогодние елки, малые архитектурные формы и элементы светового декора.

Кроме того, в пяти жилых массивах района — «Отау», «Промышленный», «Интернациональный», «Мичурино» и «Куйгенжар» — установят праздничные оформления с тематическими малыми архитектурными формами и ледовые горки высотой 7 метров со скатом 3 метра.

В районе Сарыарка установлено шесть новогодних елок. Для жителей и гостей района будут работать ледяные горки, катки и атмосферные фотозоны.

Городскую площадь украсит живая ель высотой 13 метров. Здесь будут обустроены каток площадью 600 квадратных метров, ледяная горка, фотозоны, а также установлены световые фигуры оленей и медведей. Праздничную атмосферу дополнит концертная программа, с юными гостями будут играть Аяз ата и Ақшақар, а также аниматоры. Запланированы весёлые конкурсы, игры и сюрпризы, а самым активным участникам вручат праздничные кульки с подарками. Кроме того, на городской площади пройдут мастер-классы по катанию на льду и созданию ёлочных игрушек, где каждый сможет проявить фантазию и научиться чему-то новому.

Также основными локациями станут парк «Коктал», сквер по улице Бөгенбай батыра, 43, сквер по улице Юбилейная, 22, сквер на пересечении улиц Окжетпес и Герцена и набережная реки Есиль. На этих территориях планируется установка 12 снежных горок, из которых восемь будут размещены на набережной — при условии достаточной толщины льда. Также предусмотрено обустройство четырёх катков — по одному на каждой из основных локаций.

Живая ель появится в сквере по улице Юбилейная, 22. Еще четыре ели появятся в парке «Коктал», сквере по улице Бөгенбай батыра, 43, на набережной и у театра «Наз». Кроме того, на территории района будут размещены тематические малые архитектурные формы и обустроены фотозоны с элементами праздничного декора.

В районе Байконыр основные развлечения также пройдут на нескольких локациях.

Так, парк имени К. Ататюрка по улице Ж. Ташенова этой зимой превратится в настоящую сказку с ярким световым и декоративным оформлением.

На территории парка будет установлена 20-метровая новогодняя ёлка, открыт каток и ледяная горка, уже появились тематические малые архитектурные формы в виде новогодних персонажей. В день зажжения состоится концертная программа, для юных зрителей будут работать аниматоры.

Территория Дворца «Жастар» станет одной из центральных площадок для проведения праздничных мероприятий и семейного отдыха. Здесь зажжется 18-метровая новогодняя елка, уже функционирует каток и ледяная горка, а также размещены световые фигуры для праздничных фотосессий.

В этот день праздничную атмосферу дополнят концерт и развлекательная программа для детей. С юными гостями будут играть Аяз ата и Ақшақар, а также аниматоры. Запланированы весёлые конкурсы, игры и сюрпризы, а самым активным участникам вручат праздничные кульки с подарками.

В жилых массивах «Өндіріс» (пересечение улиц Акбидай и Кеменгерулы), «Кирпичный» (пересечение улиц Чехоева и Жолымбетской), а также в дачном массиве «Қоянды» будут установлены новогодние елки высотой 8 метров. Для жителей откроются зимние горки.

