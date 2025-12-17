Во сколько обойдется новогодний стол казахстанцам в 2025 году – расчеты Минторговли

Согласно анализу ведомства, стоимость праздничного набора продуктов выросла примерно на две тысячи тенге.

– Если взять 37 наименований самых бытовых продуктов, которые приобретают для новогодней корзины – туда входит два горячих блюда – курица и мясо, то в прошлом году это было плюс-минус 68 тысяч тенге, то на сегодня это в районе 70 тысяч тенге – разница в этом. Какие-то товары подешевели, какие-то наоборот подорожали чуть-чуть, но динамика вот такая, – пояснил он на брифинге в Правительстве.