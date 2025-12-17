РУ
    12:52, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Во сколько обойдется новогодний стол казахстанцам в 2025 году – расчеты Минторговли

    В Министерстве торговли и интеграции РК рассказали, насколько подорожала праздничная продуктовая корзина к концу 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    Согласно анализу ведомства, стоимость праздничного набора продуктов выросла примерно на две тысячи тенге.

    – Если взять 37 наименований самых бытовых продуктов, которые приобретают для новогодней корзины – туда входит два горячих блюда – курица и мясо, то в прошлом году это было плюс-минус 68 тысяч тенге, то на сегодня это в районе 70 тысяч тенге – разница в этом. Какие-то товары подешевели, какие-то наоборот подорожали чуть-чуть, но динамика вот такая, – пояснил он на брифинге в Правительстве.

    Ранее в Kazinform подсчитали, во сколько в среднем обойдется не самый дорогой корпоратив в разных регионах Казахстана. За основу взяли застолья преимущественно без алкоголя – два горячих блюда, три-четыре салата, нарезки, фрукты и базовую развлекательную программу. 

