Во сколько обойдется новогодний стол казахстанцам в 2025 году – расчеты Минторговли
В Министерстве торговли и интеграции РК рассказали, насколько подорожала праздничная продуктовая корзина к концу 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно анализу ведомства, стоимость праздничного набора продуктов выросла примерно на две тысячи тенге.
– Если взять 37 наименований самых бытовых продуктов, которые приобретают для новогодней корзины – туда входит два горячих блюда – курица и мясо, то в прошлом году это было плюс-минус 68 тысяч тенге, то на сегодня это в районе 70 тысяч тенге – разница в этом. Какие-то товары подешевели, какие-то наоборот подорожали чуть-чуть, но динамика вот такая, – пояснил он на брифинге в Правительстве.
